Poutine – Trump: cette révélation qui va inquiéter l’Ukraine

Photo d'illustration : Reuters / Jorge Silva

La guerre en Ukraine, qui dure depuis plus de deux ans, continue d’être au cœur des préoccupations internationales. Alors que Kiev sollicite un soutien constant de ses alliés occidentaux, la Russie poursuit son avancée dans l’est du pays, malgré une récente incursion ukrainienne à Koursk. Dans ce contexte tendu, une révélation concernant Donald Trump, candidat à la présidentielle américaine, soulève de nouvelles inquiétudes quant à l’avenir du soutien américain à l’Ukraine.

Une consultation surprenante

The Independent et le New York Times ont récemment mis en lumière un épisode troublant datant de 2017. Lors d’un sommet à Hambourg, Donald Trump, alors nouveau président des États-Unis, aurait cherché l’avis de Vladimir Poutine sur la question épineuse de l’armement de l’Ukraine. « Qu’en pensez-vous ?« , aurait lancé Trump à son homologue russe, ouvrant ainsi la porte à un long monologue de Poutine.

Publicité

Le leader du Kremlin n’aurait pas mâché ses mots, dépeignant l’Ukraine comme un État « corrompu » et « artificiel« , sur lequel la Russie revendiquerait une autorité légitime. Face à ce discours sans nuance, Trump serait resté silencieux, n’opposant aucun contre-argument. Cette scène, rapportée par Rex Tillerson, alors secrétaire d’État présent à la réunion, illustre de manière frappante l’influence que Poutine aurait pu exercer sur la vision géopolitique encore malléable du président américain novice.

Un retour de Trump : quel impact sur le conflit ?

Aujourd’hui, alors que Donald Trump brigue à nouveau la présidence des États-Unis, ses déclarations récentes ne font rien pour apaiser les craintes. Il a notamment affirmé qu’il pourrait résoudre le conflit en Ukraine en 24 heures s’il était élu, une promesse qui semble peu réaliste au vu de la complexité de la situation sur le terrain.

Les experts sont unanimes : un retour de Trump à la Maison Blanche pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Kiev. Cette perspective inquiète d’autant plus que l’administration Biden, malgré son soutien affiché à l’Ukraine, peine à faire pencher la balance en faveur de son allié face à la Russie. La position de Trump, potentiellement influencée par sa relation avec Poutine, pourrait remettre en question l’engagement américain dans le conflit et laisser l’Ukraine dans une position encore plus vulnérable.

L’avenir incertain du soutien occidental

L’éventualité d’un changement de cap radical de la politique étrangère américaine intervient à un moment critique pour l’Ukraine. Le pays, qui multiplie les efforts pour repousser l’avancée russe, a récemment mené une incursion audacieuse à Koursk. Cependant, cette action n’a pas suffi à enrayer la progression des forces russes dans l’est du pays.

Publicité

Dans ce contexte, le soutien occidental, et particulièrement américain, reste crucial pour Kiev. La révélation de l’échange entre Trump et Poutine en 2017 jette une ombre sur la fiabilité de ce soutien en cas de victoire du candidat républicain. Elle souligne également la vulnérabilité de l’Ukraine face aux changements politiques chez ses alliés.

Alors que la course à la Maison Blanche s’intensifie, l’Ukraine et ses partisans observent avec anxiété. L’issue de cette élection pourrait bien redéfinir l’équilibre des forces dans le conflit et, par extension, l’avenir de l’Ukraine elle-même. La révélation de cette conversation datant de 2017 n’est qu’un rappel de l’importance cruciale des élections américaines pour la géopolitique mondiale, et en particulier pour les nations prises dans le feu des tensions internationales.