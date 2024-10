 Réhabilitation du stade de l’amitié : Wilfried Houngbédji rassure

Léandre Houngbédji (Photo Présidence)

Le Bénin s’engage dans une nouvelle phase de réhabilitation du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou, moins de cinq ans après une première opération. Lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2024, le gouvernement a donné son feu vert pour confier ces travaux à une entreprise locale compétente. Cette décision vise à améliorer les infrastructures sportives et à répondre aux normes de la FIFA.

Le stade, qui a déjà bénéficié de travaux en 2021, avait été salué à l’époque pour son adéquation avec les exigences internationales. Toutefois, des faiblesses ont rapidement été identifiées, entraînant son déclin. Wilfried Houngbédji, porte-parole du gouvernement, a détaillé les raisons qui ont conduit à ce nouveau projet, mettant en avant la nécessité d’un diagnostic rigoureux lors d’une récente sortie médiatique. Des experts internationaux ont été sollicités pour évaluer les points faibles et établir un plan d’action clair. Les travaux à venir visent non seulement à réparer les défauts existants, mais aussi à garantir que le stade soit durable et en mesure d’accueillir des événements majeurs.

Les premiers travaux de 2021, réalisés avec l’aide de partenaires chinois, avaient permis d’homologuer le stade pour des compétitions officielles. Cependant, la durabilité des aménagements avait été mise en question, et cette nouvelle réhabilitation vise à corriger ces insuffisances. Le gouvernement a pris des engagements fermes, prévoyant un suivi pendant un an après les travaux pour s’assurer que l’infrastructure reste en bon état.

Cette fois-ci, le projet sera financé sur fonds propres de l’Etat béninois, ce qui témoigne d’un désir d’autonomie et de responsabilité en matière de gestion des infrastructures. Le ministère des Sports aura également la charge de mettre en place un système de suivi régulier afin d’éviter les erreurs du passé.

Avec cette nouvelle réhabilitation, le stade de l’amitié pourrait redevenir un pilier du sport au Bénin, prêt à accueillir des compétitions nationales et internationales et à contribuer au rayonnement du pays sur la scène sportive. Les attentes sont élevées, et le gouvernement semble résolu à tirer les leçons du passé pour garantir le succès de cette initiative.