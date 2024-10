Visa Schengen

La Russie renforce ses liens diplomatiques avec l’Afrique, notamment en travaillant sur des accords de suppression de visas avec neuf pays africains. Selon Alexeï Klimov, chef du Département consulaire de la diplomatie russe, ces accords permettront à leurs citoyens d’entrer sans visa pour des séjours de courte durée allant jusqu’à 90 jours. Bien que la date d’application de ces mesures n’ait pas encore été précisée, elles témoignent de l’intérêt grandissant de Moscou pour renforcer sa coopération avec le continent africain dans les domaines économiques, culturels et politiques.

Ces efforts s’inscrivent dans une dynamique plus large de rapprochement entre la Russie et l’Afrique. Ces dernières années, Moscou a multiplié les initiatives pour s’affirmer comme un partenaire privilégié des États africains, notamment à travers la coopération militaire, la vente d’armements et la participation dans le secteur énergétique. Des sommets bilatéraux, comme celui Russie-Afrique, ont également été mis en place pour faciliter les échanges et élaborer des stratégies de collaboration.

Dans un contexte mondial marqué par la concurrence entre grandes puissances, la Russie cherche à se positionner comme une alternative aux partenariats traditionnels que les pays africains entretiennent avec des acteurs comme l’Union européenne ou la Chine. Ces accords sur les visas, en plus de symboliser une ouverture diplomatique, visent à renforcer les relations économiques et stratégiques, en facilitant les échanges entre les citoyens et les entrepreneurs des deux régions.

Au-delà des accords sans visa, la Russie intensifie également sa présence sur le plan militaire et technologique en Afrique, jouant un rôle clé dans certains pays en proie à des conflits internes. Cette stratégie fait écho à la volonté de Moscou d’étendre son influence et de renforcer son rôle en tant qu’acteur global sur la scène internationale, en particulier dans les régions en développement.

Ainsi, ces accords en préparation pourraient marquer une nouvelle étape dans la coopération russo-africaine, tout en favorisant une plus grande mobilité entre les deux partenaires. En attendant la mise en œuvre effective de ces mesures, cette annonce témoigne de la volonté de Moscou de redéfinir ses relations avec l’Afrique sur des bases plus larges et stratégiques.