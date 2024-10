Maghreb: l’IATA critique l’Algérie face au Maroc 

Photo Unsplash

Au niveau international, la décision de l’Algérie de fermer son espace aérien avec celui du Maroc, continue de provoquer des remous. Les plus hautes instances en matière de supervision du transport aérien international ont d’ailleurs une nouvelle fois réagi à cette annonce datant de 2021 déjà.

Cette fois-ci, c’est Willie Walsh, le président de l’Association du Transport Aérien International (IATA), qui est revenu sur la décision algérienne du 22 septembre 2021 de fermer son espace aérien à l’ensemble des vols civils et militaires marocains. Selon lui, cette fermeture en totale inadéquation avec la Convention de Chicago sur l’aviation civile. Mais les répercussions seraient plus grandes encore.

L’IATA critique l’Algérie sur sa décision

En effet, pour l’Association du Transport Aérien International (IATA), la fermeture de l’espace aérien algérien aux avions marocains nuit également à l’industrie de l’aéronautique dans sa globalité, nuit au principe d’innovation et aux principes mêmes que ceux qui sont défendus par l’IATA depuis sa création. Willie Walsh le rappelle d’ailleurs, les répercussions négatives de cette fermeture touchent l’ensemble de l’industrie.

L’IATA a pour sa part confirmé qu’elle continuait et continuerait à œuvrer en faveur d’un espace aérien ouvert et accessible à tout le monde, à toutes les compagnies aériennes, sans restriction aucune. Reste maintenant à savoir si la politique algérienne en la matière pourrait évoluer suite à cette prise de position, mais rien n’est moins sûr. Entre l’Algérie et le Maroc, jamais les tensions n’avaient été aussi vives.

L’association appelle à la réouverture de l’espace aérien algérien

Pour rappel, ces tensions trouvent leurs racines principalement dans le conflit qui oppose le Maroc au Sahara Occidental qui, grâce au Front Polisario, tente d’obtenir son indépendance. Une idée soutenue par Alger qui n’hésite pas à ouvertement critiquer le Maroc sur la politique menée sur place. Depuis, Rabat a proposé un plan d’indépendance, qui est soutenu par une grande partie de la communauté internationale.