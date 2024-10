Russie: amende record pour le géant américain Google

Le géant américain Google fait face à une amende astronomique sur le sol russe : deux « undécillion » de roubles, soit un montant comportant 36 zéros. Cette sanction record intervient suite au refus de l’entreprise de rétablir les comptes YouTube de plusieurs médias russes majeurs.

Un bras de fer juridique aux proportions démesurées

L’origine du conflit remonte à février 2022, lorsque Google fut accusé d’exercer une censure sur des chaînes russes via sa plateforme YouTube. Parmi les médias concernés figurent notamment Zvezda, Channel One et la Société nationale de radiodiffusion et de télévision russe. La justice russe avait alors imposé une astreinte quotidienne de 100 000 roubles, montant qui doublait chaque semaine.

Entre sanctions internationales et règles internes

La situation se complexifie davantage par le contexte géopolitique actuel. Les sanctions américaines, imposées suite à l’invasion de l’Ukraine, interdisent aux entreprises américaines toute relation commerciale avec la Russie. Google se trouve ainsi dans une position délicate : même si l’entreprise souhaitait s’acquitter de l’amende, elle risquerait de violer ces restrictions.

Face à ces accusations, Google maintient sa position en invoquant ses conditions d’utilisation, qui l’autorisent à suspendre les chaînes ne respectant pas ses règles. L’entreprise américaine justifie ses actions en accusant les chaînes supprimées de diffuser de la propagande, et cherche à établir des jurisprudences internationales pour protéger ses décisions futures concernant les contenus russophones.