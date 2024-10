Russie: un laboratoire inquiète les occidentaux

Photo de Logan Moreno Gutierrez sur Unsplash

À quelques kilomètres au nord-est de la ville de Moscou, en Russie, se trouve un laboratoire pour le moins, secret. Il s’agit du site Sergiev Posad-6. Si on sait de source sûre qu’au cours de la période soviétique, celui-ci servait au développement d’armes biologiques, aujourd’hui rien n’est moins sûr.

En effet, après avoir été endormi de longues années durant, ce site s’est soudainement réveillé, supposant l’inquiétude des Occidentaux, qui se demandent bien ce que peut vouloir chercher à mettre en place, la Russie. C’est à partir du mois de mai 2022 que les premiers mouvements indiquant une possible réouverture du site, ont été enregistrés. Il s’agissait alors, “seulement” du défrichage de l’espace.

La Russie travaillerait autour d’un nouveau laboratoire

Mais les images satellites ont montré que, par la suite, de nombreux camions ont effectué des allées et venues, supposant ainsi une rénovation, voire une reconstruction totale de l’espace. La crainte est de voir ressurgir une tentative de manipulation et développement d’armes biologiques, ou le traitement de virus complexes, qui pourraient ensuite s’échapper pour contaminer tout ou partie de la population mondiale.

Le renseignement américain penche d’ailleurs sur la réalisation de travaux sur des agents pathogènes particulièrement dangereux. Côté russe, on confirme à demi-mot. En effet, des responsables ont assuré que Moscou travaillait désormais activement pour lutter contre le bioterrorisme et d’éventuelles pandémies futures. L’idée serait donc d’étudier les virus les plus dangereux pour mieux s’armer.

Craintes autour du développement d’armes biologiques

Une explication qui ne passe pas vraiment côté américain. En effet, certains craignent que l’armée russe ne développe de nouvelles armes biologiques, grâce à ce type de virus, qu’elle pourrait ensuite utiliser sur le terrain. Des armes qui sont toutefois interdites selon les traités internationaux, au même titre que les armez à base de gaz toxique, que Moscou aurait toutefois utilisé en Ukraine, selon diverses enquêtes.