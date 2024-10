Maghreb: nouvelle liaison entre la France et ce pays

La liaison aérienne entre Tétouan et Paris vient de s’enrichir d’une nouvelle connexion directe. Air Arabia Maroc a inauguré dimanche dernier une desserte régulière reliant ces deux villes emblématiques, renforçant ainsi le pont aérien entre le Maroc et la France. Programmés les dimanches et jeudis, ces vols permettent aux voyageurs de décoller de Tétouan à 15h15 pour rejoindre Paris à 18h00.

Le trajet retour s’effectue le même jour avec un départ de Paris à 18h50 et une arrivée à Tétouan prévue à 21h30. Cette initiative s’inscrit dans une démarche stratégique visant à densifier le réseau de connexions entre le Maroc et les grandes métropoles européennes. Le choix de Paris comme destination s’explique par son rayonnement culturel, son attractivité touristique et son dynamisme économique.

Pour assurer ces liaisons, la compagnie low-cost déploie des Airbus A320 modernes offrant un niveau de confort adapté aux standards actuels. Les passagers bénéficient également du service « SkyCafe », une offre de restauration à bord proposée à des tarifs accessibles.

La flexibilité des réservations constitue un autre atout de ce nouveau service, avec la possibilité de réserver son billet via différents canaux : plateforme en ligne, centre d’appels ou agences de voyages partenaires.