Sahara occidental: l’Arabie Saoudite se positionne en faveur de ce pays maghrébin

L’Arabie Saoudite a récemment marqué un tournant dans sa politique étrangère concernant le Sahara occidental en affirmant son soutien à l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc. C’est l’information qui tourne en boucle depuis quelques heures dans la presse marocaine.

Lors d’une intervention à New York devant la quatrième commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, un représentant saoudien a souligné l’importance de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Maroc dans le cadre de ce différend régional. Ce positionnement s’inscrit dans une volonté de promouvoir une solution durable qui respecte les préceptes du droit international.

Le diplomate a affirmé que l’initiative marocaine est en adéquation avec les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU. Cela traduit une reconnaissance par l’Arabie Saoudite de la nécessité d’une approche politique pour résoudre ce conflit, tout en rejetant toute action qui pourrait nuire aux intérêts du Maroc. Ce soutien, exprimé de manière formelle, réaffirme la volonté de l’Arabie Saoudite d’appuyer les efforts marocains visant à parvenir à une solution basée sur le compromis.

La déclaration saoudienne souligne également la position de Riyad face aux enjeux stratégiques que représente la question du Sahara occidental. En adoptant une ligne claire, l’Arabie Saoudite se positionne non seulement comme un allié du Maroc, mais aussi comme un acteur clé dans les discussions internationales autour de cette problématique. Le soutien aux efforts déployés par le Maroc, sous la supervision du secrétaire général des Nations Unies, renforce l’idée d’une coopération régionale en faveur de la stabilité et de la paix.

Ce positionnement stratégique s’inscrit dans un contexte plus large de relations entre l’Arabie Saoudite et le Maroc, marquées par des intérêts communs et une vision partagée des défis géopolitiques dans la région. La volonté de l’Arabie Saoudite de s’engager activement dans cette question démontre l’importance qu’elle accorde à ses relations avec les pays maghrébins, tout en cherchant à renforcer son influence sur la scène internationale.