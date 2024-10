Sénégal-Malawi: Aliou Cissé dévoile sa liste

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

La Fédération Sénégalaise de Football a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour les deux matchs contre le Malawi, prévus les 11 et 15 octobre 2024, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025 au Maroc. Parmi les sélectionnés, Cheikh Lô Ndoye, gardien du Jaraaf, figure dans l’équipe. Cette sélection, réalisée par Aliou Cissé avant son éviction récente, conserve la plupart des cadres, à l’exception d’Edouard Mendy et Mikayil Ngor Faye. Notons également le retour de Boulaye Dia.

Liste complète des sélectionnés :

Gardiens : Seny Dieng, Mory Diaw, Cheikh Lô Ndoye

Défenseurs : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhate, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Seydou Sano, Formose Mendy

Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye, Lamine Camara, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr, Habib Diarra, Pape Gueye, Nampalys Mendy

Attaquants : Sadio Mané, Habib Diallo, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Nicolas Jackson, Abdallah Sima, Chérif Ndiaye et Boulaye Dia



Le Sénégal affrontera d’abord le Malawi à Dakar, puis à Lilongwe, avec l’espoir de poursuivre sa dynamique positive en qualifications.