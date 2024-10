Suspension de Radio Univers au Bénin : Voici la réponse du directeur

Photo d'illustration

La Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb) a décidé de suspendre Radio Univers, la station de radio de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette décision repose, selon la Fneb, sur des problèmes de gestion interne et des détournements de ressources par les anciens dirigeants. La fédération affirme que ces irrégularités ont nui à la crédibilité de la radio, qui est censée être un espace d’expression pour les étudiants.

Cependant, Médard Clobéchi, directeur actuel de Radio Univers, rejette ces accusations. Par le canal d’une interview qu’il a accordée au quotidien Le Matinal, il indique que les raisons avancées ne sont que des « alibis » pour justifier une décision déjà prise. Selon lui, la véritable motivation derrière cette suspension serait la volonté de la Fneb de maintenir leur contrôle sur la gestion de la radio. En effet, Radio Univers est en processus de formalisation pour être reconnue officiellement par la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC). Une fois ce processus terminé, la gestion de la station sera soumise à des règles plus strictes, limitant le pouvoir des étudiants.

Clobéchi explique que cette formalisation vise à professionnaliser le média, tout en garantissant son indépendance. Il déplore que la Fneb ne semble pas comprendre cette démarche, et il soupçonne que certains acteurs cherchent à conserver leur influence personnelle sur le média universitaire. Il dénonce également l’absence de dialogue préalable à la décision de suspension, qu’il considère arbitraire. Cette situation révèle un conflit plus large entre l’autonomie de la radio et les attentes de la Fneb, qui souhaite continuer à exercer un contrôle direct sur la gestion de cet outil de communication.