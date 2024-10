Ukraine: l’Italie effectue une grande annonce

Alors que l’Ukraine et la Russie sont en guerre depuis maintenant deux ans et demi, les alliés européens de Kiev préparent déjà l’avenir. C’est notamment le cas de l’Italie qui a confirmé l’information selon laquelle, un grand somme sur la reconstruction du pays aura lieu à partir du mois de juillet prochain.

En pleine tournée européenne pour remobiliser ses soutiens, Volodymyr Zelensky, a pu compter sur le soutien de la France, qui a confirmé l’arrivée prochaine d’avions de chasse. Le président ukrainien a également pu compter sur le soutien ferme de Rome qui, par la voix de Giorgia Meloni, a annoncé vouloir organiser une grande conférence internationale, dès juillet prochain, pour réfléchir à la reconstruction du pays.

Une grande conférence, organisée à Rome

Dans les faits, cette grande conférence devrait avoir lieu les 10 et 11 juillet prochain. Une grande rencontre qui permettra à l’Ukraine de se mettre dans les meilleures dispositions possibles, dans le but de négocier la paix. Celle-ci a toutefois affirmé que cette paix ne pouvait être une capitulation des forces armées ukrainiennes et leurs politiques. Une manière de rappeler à Moscou que derrière Kiev, se tiennent de nombreuses nations.

Rome en fait bel et bien partie. L’Italie envoie de nombreuses armes et munitions à l’armée ukrainienne, stipulant toutefois que tout ce qui est livré ne peut être utilisé qu’au sein même des frontières ukrainiennes et non pas pour cibler le territoire russe. Sur le front, la situation, quant à elle, se dégrade. Le président Zelensky a d’ailleurs appelé ses alliés européens à faire front, alors que l’hiver approche.

Le temps presse pour l’Ukraine

Après la Grande-Bretagne, la France et l’Italie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra au Vatican, pour échanger avec le Pape François. Il prendra ensuite la direction de Berlin, où il rencontrera le chancelier Scholz, qui a annoncé il y a quelques semaines, que l’Allemagne allait diviser par deux, les sommes allouées à l’Ukraine. Il reprendra ensuite le chemin de Kiev.