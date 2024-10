Ukraine: voici ce que l’OTAN craint 

PHoto : [AFP]

Il y a quelques jours, certaines informations circulaient dans les médias, faisant état de l’envoi de 1.500 soldats environ, par la Corée du Nord, en Russie. L’objectif serait de les former, avant de les envoyer en Ukraine, combattre aux côtés des forces armées russes, pour les aider à avancer et remporter cette guerre.

Une annonce qui a fait l’effet d’une bombe au niveau international. À ce titre, l’OTAN a décidé de sortir les muscles. En effet, son secrétaire général, Mark Rutte, a affirmé que si ces informations étaient effectivement confirmées et qu’à l’avenir, des soldats nord-coréens allaient être envoyés sur le front, en Ukraine, alors il s’agirait là d’une escalade extrêmement importante du conflit.

Publicité

L’OTAN craint les décisions de Pyongyang

Pour l’occasion, Mark Rutte a tenu à rappeler à Séoul, toute la volonté de l’Organisation du Traité de l’Atlantique-Nord à faire respecter ses droits et surtout, sa volonté d’assurer la défense de Séoul en cas de conflit plus large encore. Une sortie claire et nette, qui tend à démontrer que l’opposition entre les deux blocs (Occident d’un côté, l’axe Russie-Corée du Nord et dans une moindre mesure Chine et Iran) pourrait atteindre des sommets.

L’agence de renseignement sud-coréenne semble d’ailleurs confirmer ce qu’elle a révélé il y a quelques jours, apportant même plus de précisions. En tout et pour tout, ce sont 12 000 soldats nord-coréens qui pourraient être envoyés en Ukraine dans les mois à venir. Ces envois viendraient d’ajouter à l’envoi d’armes sur place. En effet, depuis plusieurs mois, l’Ukraine accuse Pyongyang de fournir des armes aux forces armées russes.

La Russie et la Corée du Nord signent un accord de défense

Ces envois pourraient d’ailleurs s’inscrire dans le cadre du traité signé entre Vladimir Poutine et Kim Jong-Un, lors de la venue du président russe en Corée du Nord, au mois de juin dernier. À l’époque, aucun détail n’avait filtré concernant le traité de défense mutuelle signé entre les deux pays alliés. À ce jour, nul ne sait d’ailleurs ce qu’il en est, mais beaucoup craignent qu’il viole les décisions et sanctions adoptées par l’ONU.