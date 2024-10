USA: cet ancien président bat un record 

Jimmy Carter - Photo: KEYSTONE/AP/John Amis

Aux États-Unis, alors que Donald Trump et Kamala Harris mènent une campagne électorale acharnée pour retrouver la Maison-Blanche, un ancien président vient de célébrer… Son 100 eme anniversaire. Il s’agit de Jimmy Carter. Un record, puisqu’il est le seul à avoir jamais atteint ce seuil.

Nous sommes en 1981. À l’époque, celui qui était âgé de 56 ans perd sa tentative de réélection à la présidence américaine. Il décide alors de raccrocher. La politique, ce n’est plus pour lui. Plutôt que de devenir conseiller pour de grandes entreprises, il décide d’enseigner la bible à l’école, de construire des maisons et même de négocier la paix dans certaines régions du globe.

Publicité

Jimmy Carter, un président centenaire

Écrivant des ouvrages, il recevra aussi le prix Nobel de la paix en 2002… Allant même jusqu’à gagner des Grammy Awards, l’ancien chef de l’État aura eu un après-politique particulièrement bien rempli. Et sa longévité, aussi belle soit-elle, est vraiment surprenante. Il y a neuf ans, celui-ci annonçait qu’un cancer au cerveau lui avait été décelé et qu’il ne lui restait peut-être plus beaucoup de temps à vivre.

Au cours d’une allocution de 40 minutes, celui-ci a affirmé qu’il était pet à tout et qu’il attendait, avec une certaine impatience, que de nouvelles aventures s’offrent à lui. Il a ensuite remis son destin entre “les mains de Dieu”, qu’il a affirmé continuer à vénérer. Sourire aux lèvres, celui-ci n’a rien laissé transparaître. Ni émotion, ni fatigue. Une force qui frappe !

4x plus de centenaires aux USA dans les années à venir

Sa longévité pose toutefois question. Est-ce que le système américain est prêt à prendre en charge des millions de centenaires ? Si l’espérance de vie américaine a fortement chuté pendant la période de COVID-19, les experts s’accordent à dire qu’elle devrait retrouver son niveau d’avant, voire le dépasser, dans les années à venir. La population de centenaires pourrait même quadrupler dans les décennies à venir, pour passer de 100.000 environ, à 400.000.