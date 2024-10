USA: nouvelle catastrophe pour les habitants de cet État

Photo ABC News

Aux États-Unis, le réchauffement climatique se fait particulièrement ressentir. Si c’est le cas un peu partout à travers le pays, certains États, comme la Californie ou encore la Floride, sont particulièrement touchés. L’un par les incendies monstres, l’autre, par les ouragans. Et justement, un nouvel événement d’ampleur se prépare.

En effet, l’État de Floride, aux États-Unis, se remet à peine du passage de l’ouragan Hélène, qui aura tout dévasté sur son passage. À l’époque, des centaines de maisons ont été détruites et des milliers de personnes ont dû être déplacées pour être mises en sécurité. Le gouverneur Ron DeSantis avait d’ailleurs décrété l’état d’urgence, craignant pour la vie de ses concitoyens.

La Floride, encore en alerte rouge

Aujourd’hui, tout n’a pas encore été nettoyé, réparé. De nombreux débris de l’ouragan d’Hélène sont encore en phase de traitement et le passage de ce nouvel ouragan, baptisé Milton, ne laisse rien présager de bon. En effet, les autorités se préparent au pire, ce dernier étant classé de catégorie 5. Le président Joe Biden s’est lui-même positionné, invitant tous les habitants de Floride à écouter et respecter les consignes de sécurité.

Sur place, se trouvent 1.000 soldats américains. 500 militaires supplémentaires seront rapidement dépêchés sur place, pour venir en aide aux sinistrés. Et la situation presse puisque ce lundi, l’ouragan se trouvait à 1.100 kilomètres environ de la Floride. Se déplaçant à une vitesse de 15 km/h, il devrait arriver dans les jours à venir. Avec des ventes à plus de 250 km/h, l’ouragan traversera, en premier lieu, la péninsule du Yucatan (Mexique).

230 victimes enregistrées il y a quelques semaines

Les autorités américaines craignent un bilan humain plus lourd que celui de l’ouragan Hélène, qui avait alors fait 230 victimes à travers le pays. Et tout semble indiquer que la situation ne va pas s’améliorer dans les mois à venir puisque le centre américain des ouragans (NHC) a d’ores et déjà annoncé qu’il prévoyait entre quatre et sept ouragans de catégorie 3, sur l’ensemble de 2024.