Visas Schengen : ces pays arabes souhaitent une exemption

Visa Schengen

Le visa Schengen, sésame indispensable pour accéder aux 27 pays de l’Union européenne, représente l’un des documents de voyage les plus recherchés au monde. Cette autorisation, qui permet de circuler librement à travers les frontières européennes, attire chaque année des millions de demandeurs, notamment en raison des opportunités commerciales, touristiques et culturelles qu’elle offre. Les procédures d’obtention, souvent complexes et coûteuses, poussent de nombreux pays à négocier des accords d’exemption avec l’UE, une démarche dans laquelle les nations du Golfe se montrent particulièrement actives.

Un rapprochement stratégique entre l’UE et le Conseil de coopération du Golfe

Le premier sommet officiel entre l’Union européenne et le Conseil de coopération du Golfe (CCG), tenu à Bruxelles le 16 octobre, marque une étape décisive dans les relations entre les deux blocs. Les six pays membres du CCG – Arabie saoudite, Oman, Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis et Qatar – ont profité de cette rencontre pour réitérer leur souhait d’obtenir une exemption de visa pour leurs ressortissants. Cette requête témoigne de la volonté des pays du Golfe de renforcer leurs liens avec l’Europe, tant sur le plan économique que culturel.

Publicité

Des avancées progressives vers la libéralisation des visas

L’Union européenne a déjà démontré son ouverture à assouplir les conditions d’entrée pour certains pays du CCG. Les Émirats arabes unis ont franchi une étape majeure en obtenant une exemption totale de visa, devenant ainsi les pionniers parmi les nations du Golfe. L’Arabie saoudite, Oman et Bahreïn bénéficient quant à eux depuis avril d’un régime privilégié, permettant à leurs citoyens d’obtenir des visas Schengen à entrées multiples valables cinq ans. Ces mesures constituent un prélude encourageant vers une possible exemption générale.

Une négociation aux multiples enjeux

Le dialogue entre l’UE et le CCG sur la question des visas reflète une dynamique de rapprochement mutuel. Le Conseil de l’Union européenne souligne la nécessité de mettre en place un « accord d’exemption de visa sécurisé et mutuellement bénéfique« . Cette approche prudente mais constructive suggère que les deux parties cherchent à équilibrer les avantages d’une circulation facilitée avec les impératifs de sécurité. La perspective d’une exemption totale pour l’ensemble des pays du CCG semble désormais envisageable, même si les modalités précises restent à définir.