France: 30 tonnes d’un produit du Maghreb saisies par les douanes

Les services douaniers ont procédé à une saisie majeure au port du Havre en Seine-Maritime : 30 tonnes d’olives marocaines ont été retirées du circuit commercial en raison d’irrégularités sanitaires préoccupantes. L’opération, menée il y a quelques semaines, a permis de mettre en lumière des infractions graves aux normes de sécurité alimentaire.L’analyse approfondie réalisée par le laboratoire spécialisé des douanes a révélé la présence excessive de deux conservateurs.

L’ingénieure chimiste Vanessa Larvor, en charge des analyses, a identifié des concentrations alarmantes d’acide benzoïque et de sulfites, dépassant significativement les seuils réglementaires. Plus inquiétant encore, la présence de sulfites n’était pas mentionnée sur l’étiquetage des produits, constituant une violation directe des obligations d’information aux consommateurs.Ces olives, conditionnées en seaux, devaient alimenter les étals des marchés de la région parisienne via un réseau de distribution impliquant un grossiste, désormais dans le collimateur des autorités.

Cette découverte soulève des questions cruciales sur la traçabilité et le contrôle des produits alimentaires importés, particulièrement pour les denrées largement consommées comme les olives, dont les conditions de conservation restent souvent méconnues du grand public.Les investigations se poursuivent pour déterminer l’étendue du réseau de distribution et prévenir la commercialisation d’autres lots potentiellement non conformes aux standards sanitaires européens.