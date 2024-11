2,15 mètres contre 62 cm : rencontre entre les deux femmes du record Guinness

Guinness World Records

De la compétition sportive aux caractéristiques physiques uniques, le livre Guinness des records captive depuis 1955 les lecteurs avides de découvrir l’extraordinaire. Cette encyclopédie des exploits, diffusée dans une centaine de pays et déclinée en 37 langues, a franchi la barre des 143 millions d’exemplaires vendus. Pour marquer son 70e anniversaire, les éditions Guinness ont réuni deux femmes aux mensurations hors du commun autour d’une table de thé londonienne.

Ces records qui bousculent nos repères

Dans le cadre feutré de l’hôtel Savoy, la développeuse web Rumeysa Gelgi et l’actrice Jyoti Amge ont partagé bien plus qu’une tasse de Earl Grey ce 21 novembre. Malgré le vertigineux mètre cinquante qui sépare la Turque de 2,15 mètres de l’Indienne de 62 centimètres, les deux femmes ont découvert leurs points communs. Entre passions partagées pour la beauté et discussions animées sur leurs expériences respectives, cette rencontre témoigne que les liens humains transcendent les différences physiques. La singularité de Rumeysa trouve son origine dans le syndrome de Weaver, anomalie génétique qui accélère la croissance, tandis que Jyoti vit avec une forme particulière de nanisme, l’achondroplasie.

Briser les stéréotypes à travers leurs réussites

Ces détentrices de record prouvent quotidiennement que leur unicité n’est pas un frein à l’accomplissement professionnel. L’actrice indienne de 30 ans a marqué les esprits dans la série « American Horror Story« , transformant sa particularité physique en atout artistique. Quant à Rumeysa, 27 ans, elle navigue entre développement web et influence digitale, rassemblant une communauté de plusieurs dizaines de milliers d’abonnés passionnés par son parcours. La jeune femme, qui se déplace en fauteuil roulant, utilise sa notoriété pour encourager l’acceptation des différences. Cette philosophie fait écho à la mission même du Guinness World Records qui, selon son rédacteur en chef, valorise l’extraordinaire sous toutes ses formes.

Cette rencontre exceptionnelle démontre la diversité des records humains, à l’image du Turc Sultan Kösen et de l’Iranien Afshin Esmaeil Ghaderzadeh, qui détiennent respectivement les titres d’homme le plus grand (2,465 mètres) et le plus petit (65,24 centimètres) au monde. Au-delà des chiffres et des superlatifs, le livre Guinness raconte avant tout des trajectoires humaines qui enrichissent notre perception de la normalité et célèbrent la singularité de chacun.