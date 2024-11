Affaire Boko-Homeky au Bénin : Azannaï se prononce de nouveau et donne un rdv

Dans la nuit du 23 au 24 septembre, Olivier Boko et Oswald Homeky ont été arrêtés et font face à des accusations d’atteinte à la sûreté de l’État, de blanchiment de capitaux, et de tentative de corruption d’un agent public. Les deux hommes sont sous mandat de dépôt et ont déjà comparu à deux reprises devant la commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) dans le cadre de cette affaire de tentative de coup d’État déjouée.

Candide Azannaï, ancien ministre délégué auprès du président Patrice Talon et président du parti Restaurer l’Espoir, a décidé d’apporter un soutien formel aux deux personnalités incarcérées. Bien qu’il affirme n’avoir jamais conçu de projet de déstabilisation de l’État, il appelle maintenant le peuple béninois ainsi que ses partisans à se rallier en faveur d’Olivier Boko et d’Oswald Homeky.

Azannaï a également annoncé qu’il expliquerait les raisons de ce soutien lors d’une rencontre prévue pour le 10 novembre, où il détaillera les motivations morales et politiques qui, selon lui, justifient cet engagement envers les accusés. Cette prise de position a été rendue publique via une déclaration sur sa page Facebook le mardi 5 novembre, où il a titré son message « Mon mot d’ordre de soutien à Olivier Boko et consorts : raison morale et raison politique ».