Afrique : 146 millions $ pour la construction d’une route

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le ministère des Finances de l’Ouganda a récemment signé un accord de financement de 145,9 millions USD avec Citibank Uganda pour moderniser le tronçon routier Lusalira-Nkonge-Lumegere-Ssembabule, long de 97 km. Cette route stratégique reliera la région ouest du pays au réseau national, facilitant ainsi l’accès aux ressources naturelles, dont les mines et les projets pétroliers.

Ce projet d’envergure, qui nécessitera également une contribution gouvernementale de 51,11 milliards de shillings, fait partie d’une initiative plus large pour renforcer les infrastructures de transport de l’Ouganda. En octobre, un contrat de 3 milliards USD a été attribué à l’entreprise turque Yapi Merkezi pour la construction de 272 km de chemin de fer. Par ailleurs, un partenariat avec Arab Contractor prévoit une route reliant l’Ouganda au Kenya, dans le cadre d’un corridor régional.

En renforçant les infrastructures routières, le gouvernement vise à dynamiser les régions rurales et exploiter pleinement le potentiel économique du pays. La route Lusalira-Ssembabule jouera un rôle clé dans l’approvisionnement des zones minières, en améliorant la distribution et la logistique pour les industries extractives. Ce réseau permettra également une meilleure circulation des biens et des personnes, favorisant ainsi la croissance économique des régions desservies.

Cette ambition de développement s’inscrit dans une vision de long terme où l’Ouganda souhaite s’affirmer comme un hub de transport régional, attractif pour les investisseurs étrangers et performant dans l’exploitation de ses ressources naturelles.