Armement: la Chine frappe fort avec son avion de dernière génération

Que ce soit en Europe, sur le continent américain ou en Asie, les tensions sont présentes un peu partout dans le monde. Cela suppose une course à l’armement, notamment dans un but défensif, pour assurer la sécurité des pays et des citoyens. C’est vrai en France, aux États-Unis, mais aussi en Chine.

Récemment d’ailleurs, Pékin a dévoilé la maquette d’un nouvel avion de chaussure futuriste (et furtif). S’il venait à être confirmé qu’il entrerait en production dans les mois ou les années à venir, alors il pourrait s’agir là d’une véritable révolution. La raison ? Selon toutes vraisemblances, ce chasseur furtif de 6e génération serait capable d’aller dans l’espace, rien que ça !

La Chine dévoile un nouvel avion de chasse

Cet avion a été dévoilé pour la toute première fois à l’occasion de l’exposition internationale de l’aviation et de l’aérospatiale de Chine, le Zhuhai Air Show qui a débuté le 12 novembre. Surnommé “Baidi”, cet avion serait en mesure de permettre la réalisation de missions à plus de 100 kilomètres d’altitude, à la frontière entre l’espace et notre atmosphère. Une véritable nouveauté.

À l’occasion de ce salon, l’avion a été présenté de telle façon que nous comprenons qu’il a été totalement revu et amélioré. Le poste de pilotage a été optimisé tandis que l’ensemble des processus de maintenance a été rationalisé. Aujourd’hui, l’appareil serait donc opérationnel et prêt au déploiement, même si aucune information n’est venue confirmer cette théorie.

Un avion furtif qui pourrait tout changer

Enfin, c’est toute la partie “militaire” qui a également été travaillée de façon à pouvoir permettre d’embarquer plus de minutions (notamment des missiles air-sol). Indétectable, car très rapide, cet avion pourrait ainsi changer la donne et considérablement rééquilibrer les forces aériennes mondiales. Un modèle d’essai pourrait être disponible dès 2025, avant une batterie de tests puis une production à grande échelle.