Afrique : cette autoroute promet de faciliter l’industrialisation de la région

Photo d'illustration de afiq fatah - Unsplash

Le Nigeria et la Côte d’Ivoire, deux poids lourds économiques de l’Afrique de l’Ouest, réaffirment leur engagement à renforcer les infrastructures routières dans la région. Au cœur de cette ambition se trouve l’autoroute transnationale Abidjan-Lagos, un projet stratégique de 1028 kilomètres destiné à relier cinq pays (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria) d’ici à 2030.

Portée par la Banque africaine de développement (BAD) à travers l’Initiative de développement spatial, cette autoroute promet de devenir bien plus qu’un simple couloir de transport. Elle ambitionne de catalyser une transformation économique grâce à des investissements massifs dans des secteurs clés tels que l’énergie, les technologies de l’information, l’agriculture, et l’industrie manufacturière. Selon les estimations, près de 6,8 milliards de dollars seront nécessaires pour lancer 206 interventions ciblées dans la zone d’influence de l’autoroute, des fonds qui devront en grande partie provenir du secteur privé.

Mike Salawou, directeur des infrastructures et du développement urbain à la BAD, a expliqué que cette initiative vise à convertir le corridor en un espace économique dynamique. « L’autoroute Abidjan-Lagos n’est pas seulement un projet de transport, mais une opportunité de stimuler l’industrialisation et de développer des pôles économiques compétitifs le long de son tracé », a-t-il souligné lors d’un atelier en ligne avec les parties prenantes, le 22 novembre 2024.

Alors que les études de faisabilité, les options de financement et les structures institutionnelles sont finalisées, les travaux de construction devraient débuter en 2026. L’objectif est de livrer ce méga-projet en 2030, avec l’appui des pays membres et des partenaires financiers internationaux.

L’autoroute permettra de fluidifier les échanges commerciaux entre les cinq nations, renforçant ainsi l’intégration régionale et réduisant les coûts logistiques pour les entreprises locales. Ce corridor devrait aussi stimuler la création de zones économiques spéciales, attirant des investissements dans le tourisme, l’agro-industrie, et les énergies renouvelables.

Ce projet représente une étape cruciale pour concrétiser la vision d’une Afrique de l’Ouest mieux connectée et plus compétitive. En unissant leurs efforts, la Côte d’Ivoire et le Nigeria envoient un signal fort : l’intégration régionale est une priorité stratégique pour relever les défis économiques et créer des opportunités pour leurs populations. Avec des retombées économiques attendues à grande échelle, l’autoroute Abidjan-Lagos pourrait redéfinir les échanges dans la région et placer l’Afrique de l’Ouest au centre des grandes transformations économiques du continent.