Afrique du Nord : 150 millions $ pour soutenir les PME

Les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle clé dans l’économie égyptienne, représentant 98 % des entreprises et contribuant à plus de 40 % du PIB national. Cependant, ces entreprises se heurtent à d’importantes difficultés de financement, freinant leur croissance et leur potentiel de création d’emplois.

Pour répondre à ces défis, l’Égypte bénéficie du soutien d’institutions financières internationales. Le 24 novembre 2024, la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé l’octroi d’un prêt de 150 millions de dollars à la Commercial International Bank (CIB). Ce financement vise à renforcer les capacités financières de la banque et à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en mettant un accent particulier sur celles détenues par des femmes.

Ce prêt s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer le secteur privé et à dynamiser l’emploi en Égypte. Sérgio Pimenta, vice-président de la SFI pour l’Afrique, a déclaré : « Un secteur financier solide est essentiel au développement économique de l’Égypte. En renforçant la position de capital de la CIB, la SFI contribue à ouvrir des opportunités aux entreprises, à soutenir la création d’emplois et à améliorer les moyens de subsistance des Égyptiens. »

Depuis 1975, la SFI a investi et mobilisé 9 milliards de dollars dans des projets de développement en Égypte, tout en offrant des services de conseil à hauteur de 24 millions de dollars. Ce financement s’aligne également sur les objectifs du Partenariat stratégique pour le pays (CPF) établi avec le Groupe de la Banque mondiale, axé sur la création d’emplois dans le secteur privé.

L’initiative contribue également au Mécanisme mondial de financement des petites et moyennes entreprises (GSMEF), un outil conçu pour améliorer l’accès au financement dans les marchés émergents. En soutenant les PME, le gouvernement égyptien et ses partenaires internationaux cherchent à promouvoir une croissance inclusive et durable.

À terme, cette stratégie vise à renforcer le tissu économique local, tout en créant un environnement favorable à l’entrepreneuriat. Ce soutien est d’autant plus crucial dans un contexte où les PME constituent une force motrice du développement économique et social du pays. En intensifiant leurs efforts, les autorités égyptiennes ambitionnent non seulement de répondre aux besoins immédiats des MPME, mais également de poser les bases d’un système économique plus résilient et compétitif.