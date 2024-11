Afrique : le FMI débloque 248 millions $ pour ce pays

Photo: DR

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, ce jeudi 31 octobre 2024, l’octroi d’une aide financière significative de 248,5 millions USD à la Sierra Leone. Ce soutien, qui s’inscrit dans un programme de Facilité élargie de crédit (FEC) sur une période de 38 mois, vise à renforcer la stabilité économique du pays et à soutenir ses objectifs de développement à long terme. Un premier décaissement immédiat de 46,6 millions USD a été approuvé, marquant le début de ce programme ambitieux.

La Facilité élargie de crédit s’aligne sur les objectifs du Plan national de développement 2024-2030 de la Sierra Leone, un projet visant à améliorer les conditions de vie de la population tout en consolidant la croissance économique et en réduisant la pauvreté. En mettant l’accent sur des réformes structurelles et des politiques sociales ciblées, le programme FEC aspire à ramener l’inflation à un niveau acceptable, à renforcer la viabilité de la dette publique, à améliorer les réserves de change, et à consolider la gouvernance économique.

Selon le FMI, cette aide répond aux priorités critiques de la Sierra Leone, qui cherche à se prémunir contre les chocs économiques externes tout en poursuivant ses propres réformes internes. Les autorités locales, en s’attaquant aux défis structurels de leur économie, notamment dans les secteurs minier et agricole, ont démontré leur engagement à orienter le pays vers une croissance durable.

Le FMI a souligné les résultats positifs des récentes mesures économiques prises par la Sierra Leone. Grâce à un resserrement des politiques macroéconomiques, l’inflation est passée de 55 % en octobre 2023 à 25 % en août 2024, une baisse notable qui a permis de stabiliser le taux de change de la monnaie nationale. « Les efforts ambitieux de réforme entrepris par les autorités sont louables », a déclaré le FMI. Ces résultats sont perçus comme une preuve de la détermination des dirigeants sierra-léonais à redresser et moderniser leur économie.

Cette amélioration du cadre macroéconomique renforce la crédibilité de la politique économique de la Sierra Leone, selon les experts de l’institution. La maîtrise de l’inflation constitue également un élément crucial pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens et stabiliser les coûts des biens et services.

L’économie sierra-léonaise, fortement dépendante des secteurs minier et agricole, a enregistré une croissance de plus de 5 % au cours de la période 2022-2023, stimulée en grande partie par le dynamisme du secteur minier. Le FMI prévoit une croissance stable autour de 4,6 % à moyen terme, soulignant l’importance de renforcer l’attractivité de ces secteurs tout en diversifiant l’économie.

Bien que les perspectives économiques soient positives, le FMI encourage la Sierra Leone à maintenir ses efforts pour stabiliser et diversifier son économie, en investissant notamment dans des secteurs complémentaires afin de réduire sa dépendance aux ressources minières et agricoles, souvent sujettes aux fluctuations des prix mondiaux.

En débloquant cette aide, le FMI démontre son soutien aux initiatives de développement de la Sierra Leone. Ce partenariat est conçu pour favoriser une stabilité économique durable, et le FMI continuera de suivre et d’évaluer les progrès du programme tout au long de sa mise en œuvre. Avec ce soutien financier et les réformes en cours, la Sierra Leone se positionne pour renforcer sa résilience économique et offrir de meilleures perspectives à sa population, tout en relevant les défis posés par la conjoncture internationale.