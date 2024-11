Afrique : un accord de 74 millions $ pour la construction d’une centrale solaire

(Photo DR)

Le Nigeria, pays au potentiel énergétique immense, multiplie les initiatives pour développer ses infrastructures et répondre aux besoins de ses industries tout en réduisant son empreinte carbone. Dans ce cadre, un projet novateur vient d’être lancé. Le fournisseur d’énergie solaire Empower New Energy, en partenariat avec Paras Energy Ltd., s’apprête à financer et construire une centrale solaire photovoltaïque de 1800 MWh par an pour UMZA International Farms Limited, une importante usine de transformation de riz et d’huile à Kano. Ce projet ambitieux, annoncé ce lundi 11 novembre, est un symbole fort de la transition énergétique nigériane.

La centrale solaire alimentera directement l’usine de Kano, grâce à des installations sur les toits et au sol, combinées à un système de stockage en batterie de 2 MWh pour garantir une alimentation stable. Ce dispositif hybride vise à réduire les coûts énergétiques et à optimiser les performances de l’usine, qui joue un rôle clé dans le secteur agricole de la région.

En intégrant l’énergie solaire, le Nigeria démontre la viabilité des énergies renouvelables pour soutenir ses industries locales. L’usine de Kano, en tête de la production de riz et de ses sous-produits, bénéficiera d’une énergie plus fiable et souvent moins coûteuse, comparée aux réseaux nationaux intermittents ou aux coûteux générateurs diesel. Pour le pays, cette approche pourrait non seulement favoriser un approvisionnement énergétique durable mais aussi améliorer la compétitivité des produits nigérians sur le marché africain et mondial.

Avec un début de chantier prévu dans les six prochains mois, ce projet souligne l’engagement des partenaires internationaux à accompagner le Nigeria vers un avenir énergétique plus vert. Pour le pays, qui fait face à des défis croissants en matière d’accès à l’électricité, cette centrale solaire représente un pas important vers un modèle économique plus résilient, tout en contribuant aux efforts globaux contre le changement climatique.

En misant sur le solaire, le Nigeria espère prouver que l’avenir de l’énergie en Afrique repose sur des solutions locales adaptées, capables de soutenir des industries stratégiques et de garantir une croissance durable.