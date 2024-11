Afrique : une usine d’explosifs industriels bientôt construite par la Chine

(Michele Spatari - Getty Images)

Le Mali franchit une étape majeure dans sa stratégie de développement industriel en s’associant avec le géant chinois Norinco Group, société de défense publique chinoise via sa filiale Auxin Chemical Technology Ltd. Un accord signé le 16 novembre 2024 prévoit la construction d’une usine d’explosifs à usage civil, un levier essentiel pour soutenir le secteur minier et réduire la dépendance aux importations.

Destinée à fournir des explosifs industriels pour les mines et carrières, cette usine permettra au Mali de mieux contrôler une ressource stratégique pour l’exploitation de son sous-sol riche en or, lithium, fer et manganèse. Jusqu’à présent, le pays importait massivement ces produits, avec des dépenses avoisinant 5,28 millions de dollars au deuxième trimestre 2023.

Selon les termes de l’accord, le Mali détiendra 51 % des parts de la nouvelle entreprise, tandis que le groupe chinois Norinco en possédera 49 %. Cette répartition met en avant la volonté malienne de garantir un contrôle majoritaire tout en bénéficiant du savoir-faire et du financement intégral apportés par la partie chinoise.

Le ministre de l’Économie et des Finances, Alassane Sanou, a salué cette initiative comme un catalyseur pour la souveraineté industrielle du pays. En intégrant des compétences locales dans le processus, le projet répond également à l’ambition des autorités de promouvoir le contenu local dans les industries extractives.

Ce partenariat s’aligne avec la stratégie de l’Alliance des États du Sahel, qui vise à renforcer la maîtrise des chaînes de valeur des ressources naturelles. En investissant dans une production locale d’explosifs, le Mali espère non seulement réduire les coûts liés aux importations, mais aussi générer des retombées économiques et sociales à long terme.

En consolidant son tissu industriel, le Mali aspire à diversifier son économie et à offrir davantage d’emplois dans le secteur minier. Ce projet s’inscrit dans une vision de croissance durable où les ressources naturelles profitent davantage aux populations locales. Avec cette initiative, le Mali s’affirme comme un acteur engagé dans l’industrialisation régionale, tout en renforçant ses partenariats internationaux stratégiques.