Aliou Cissé prochain coach de la Mauritanie ?

Aliou Cissé (Photo gettyimages)

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulaient concernant l’avenir d’Aliou Cissé, ancien sélectionneur des Lions de la Teranga. Annoncé comme un possible successeur d’Amir Abdou à la tête de l’équipe nationale de Mauritanie, Cissé a tenu à clarifier la situation. Selon des informations relayées par le journal Record, le technicien sénégalais a catégoriquement démenti tout contact avec la Fédération de Football de la République Islamique de Mauritanie (FFRIM). « Je n’ai aucune négociation avec la Fédération de Mauritanie », a-t-il déclaré, mettant ainsi un terme aux spéculations.

La rumeur avait pris de l’ampleur après une déclaration du journaliste mauritanien Saikou Seydi, qui affirmait que la FFRIM souhaitait faire de Cissé son prochain sélectionneur. Cette information avait alimenté les débats dans les cercles footballistiques des deux pays, mais la réaction directe d’Aliou Cissé dissipe désormais tout doute.

Malgré ce démenti, l’avenir de l’ex entraîneur des champions d’Afrique 2021 reste au centre de l’attention. Après avoir quitté son poste au Sénégal, Cissé, dont le parcours est marqué par des succès mémorables, semble prêt à relever de nouveaux défis dans le monde du football.

D’après le Record, Cissé n’écarte pas l’idée de diriger une équipe de club. Parmi ses aspirations, il aurait évoqué les géants égyptiens Al Ahly et Zamalek, des institutions historiques du football africain. Ces deux clubs, connus pour leur rayonnement continental et leurs ressources, pourraient offrir à Cissé un environnement propice pour exploiter son expérience et son savoir-faire.

Cette ambition a été confirmée par Alioune Touré, un collaborateur proche de Cissé, qui avait déjà laissé entendre que le technicien sénégalais explorait des options en dehors du cadre des équipes nationales. « Aliou est prêt à relever des défis à la hauteur de son expérience », avait-il déclaré le mois dernier, ouvrant la voie à des spéculations sur des offres potentielles en provenance de clubs prestigieux.

Aliou Cissé a marqué l’histoire du football africain en menant le Sénégal à son premier titre continental lors de la CAN 2021, après plusieurs décennies d’attente. Ce sacre, obtenu grâce à une équipe talentueuse et disciplinée, a renforcé sa réputation d’entraîneur capable de gérer des groupes ambitieux et de performer sous pression. Pour beaucoup d’observateurs, sa capacité à transformer le Sénégal en une équipe redoutable sur la scène internationale fait de lui un candidat de choix pour des postes exigeants. Son expertise tactique, couplée à son leadership, est perçue comme un atout majeur pour tout club ou fédération souhaitant renforcer sa compétitivité.