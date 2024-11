Après la victoire de Trump, Jeff Bezos voit sa fortune atteindre des sommets

Photo: Getty

La récente victoire de Donald Trump à la présidence américaine a propulsé la fortune de Jeff Bezos, PDG et fondateur d’Amazon, à des niveaux inédits. En une seule journée, Bezos a vu sa fortune bondir de 7 milliards de dollars, atteignant 228 milliards, un montant supérieur aux PIB de nombreux pays, dont la Nouvelle-Zélande et la Slovaquie. L’action d’Amazon a également atteint un pic historique à 207,09 dollars, en raison d’une vague d’optimisme à Wall Street, alors que les investisseurs anticipent une politique économique favorable avec des réductions d’impôts et une déréglementation accrue.

Les milliardaires américains, dont Bezos et Elon Musk, ont été particulièrement gagnants. Les cinq personnes les plus riches de la planète ont ainsi collectivement ajouté 53 milliards de dollars à leurs fortunes.

Musk, premier dans le classement des fortunes mondiales, a vu son patrimoine grimper de 26,5 milliards pour atteindre 290 milliards de dollars, soutenu par son alignement public avec la politique de Trump. Outre le secteur du commerce électronique, cette victoire politique de Trump pourrait également donner un coup de pouce aux ambitions spatiales de Bezos.

Sa société privée Blue Origin, déjà bénéficiaire de contrats gouvernementaux lucratifs (5,6 milliards de dollars du Pentagone et 3,4 milliards de la NASA), pourrait voir de nouvelles opportunités s’ouvrir sous l’administration Trump. Alors que les relations entre Washington et Bezos, par ailleurs propriétaire du Washington Post, ont connu des tensions sous la présidence précédente, les perspectives s’annoncent ici prometteuses pour son expansion, tant terrestre que spatiale.