Armée française : de nouvelles révélations sur ses capacités

Alors que de nombreux investissements ont lieu en matière de Défense, en France, notamment en ce qui concerne le renouvellement du matériel (drones ou sous-marins, à titre d’exemple), de nombreuses questions se posent quant aux capacités françaises en matière de capacité d’intervention.

Au cours des dernières années, divers rapports ont évoqué la diminution rapide et importante des capacités des forces de souveraineté françaises, opérant dans les territoires d’Outre-Mer. Résultat, quand bien même ces dernières se sont peu à peu professionnalisées, les contraintes budgétaires surtout, font qu’il est de plus en plus difficile, pour ces dernières, de mener à bien leurs missions.

La région Indopacifique, surveillée de près

Conscient des manques, le gouvernement a annoncé son intention de réinvestir pour permettre à ces forces militaires de disposer de tout le matériel dont elles ont besoin. Un investissement de 13 milliards d’euros semble être sur la table, pour la période 2025 – 2030. Car à l’heure actuelle, la France ne dispose pas des possibilités militaires nécessaires pour faire la guerre en région indopacifique.

D’ailleurs, elle n’en a absolument pas l’ambition. Car, fondamentalement, la principale menace qui couve le territoire national dans cette région du globe n’est pas une invasion de la Chine sur le territoire, mais plutôt une menace politique, sociale, qui ne nécessite pas vraiment d’installations ou d’outils de combats spécifiquement dédiés à une guerre qui s’annonce longue et complexe.

La France ne pourra pas y mener une guerre

Dans tous les cas, la situation en Nouvelle-Calédonie est suivie de particulièrement près par l’exécutif, qui souhaite éviter un embrasement de la région et, à terme, du reste de la Polynésie française. Des tensions inédites depuis le début des années 1980, qui inquiètent également les voisins de la région, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que les États-Unis, dans une moindre mesure, qui, dans un contexte tendu avec Pékin, souhaiterait que la paix et la stabilité y soient de mise.