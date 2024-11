Armement: la France réceptionne un nouveau sous-marin nucléaire

Photo DR

En matière de défense, la France continue de travailler afin d’assurer sa sécurité et sa souveraineté. La semaine dernière, Paris a ainsi officialisé la réception d’un tout nouveau sous-marin nucléaire. Ce dernier a d’ores et déjà été transféré aux équipes de la Marine nationale.

En tout et pour tout, Paris attend de réceptionner six sous-marins. Ce nouvel arrivage est le troisième du genre. 50% du chemin a donc été effectué pour les autorités françaises, qui se sont satisfaites d’annoncer l’arrivée du Tourville. Il s’agit d’un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA). Il a été accueilli en grande pompe par la Direction générale de l’armement (DGA) réunie pour l’occasion, à Brest.

La France accueille un nouveau sous-marin

Cette livraison, très attendue, est venue confirmer quatre mois de test de ce bâtiment en pleine mer. Les autorités nationales et la Marine nationale semblent ainsi avoir validé les premières missions effectuées, estimant que la robustesse et les capacités de ce sous-marin correspondaient parfaitement aux attentes évoquées par les représentants du pays, au moment de passer commande.

Trois opérations ont ainsi été effectuées. Une première plongée statique a eu lieu avant que des essais en surface et en plongée aient été menés. Cela a notamment permis de vérifier le comportement, la vitesse et les performances du sous-marin dans différents cadres. Enfin, des essais plus poussés en phase de plongée et phase d’armement ont conclu cette période d’analyse et d’observation.

3 nouveaux sous-marins encore attendus

Au cours des cinq à six prochaines années, le gouvernement français s’attend à recevoir les trois prochains sous-marins, baptisé De Grasse, Rubis et Casabianca, dans le cadre du programme baptisé Barracuda. Ces bâtiments viendront compléter la flotte composée du Suffren, du Dugay-Trouin et donc, du Tourville, dans le but de renouveler le parc militaire et multiplier les capacités de dissuasion du pays.