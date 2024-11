Assemblée nationale au Bénin : Le Ministre Karimou Salimane défend un projet de budget de 216 186 617 026 Fcfa

Salimane Karimou (Photo Présidence)

Le ministre des enseignements maternel et primaire Karimou Salimane a présenté aux députés de la commission budgétaire un projet de budget de montant 216 186 617 026 Fcfa mettant en lumière les efforts et ambitions du gouvernement pour soutenir l’éducation à la base.

Les ressources budgétaires au titre de l’année 2025 au ministère des enseignements maternel et primaire sont évaluées à 216 186 617 026 Fcfa contre 177 892 942 000 Fcfa en 2024 soit une hausse de 38 293 675 026 Fcfa correspondant à un taux de 21,53%. Elles sont organisées autour des dépenses ordinaires de montant 209 213 417 026 FCFA évaluées au taux 96,77% du budget contre 170 008 942 000 Fcfa en 2024 soit une augmentation de 23,06% et des dépenses en capital qui s’élèvent à 6 973 200 000 FCFA soit un taux de 3,23% du budget contre 7 884 000 000 FCFA (4,43% du budget) en 2024 soit une baisse de 11,55%. Il tient compte du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) 2025-2027, le respect du Programme d’Investissement Public du MEMP exclusivement constitué de ressources intérieures et d’une dotation budgétaire de six milliards neuf-cent soixante-treize millions deux-cent mille francs CFA (6 973 200 000 F CFA) contre sept milliards huit-cent quatre-vingt-quatre millions de francs CFA contre 7 884 000 000 F CFA en 2024 mettant en relief une baisse de neuf-cent-dix millions huit-cent mille francs CFA (910 800 000 FCFA). La présentation du ministre laisse transparaitre la vision globale du gouvernement pour l’enseignement maternel et primaire et les mesures pour maintenir les enfants à l’école par une gestion saine et sécurisée des cantines scolaires.