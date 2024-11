Bénin: Après le symposium de l’Iajp, l’abbé Aguénounon interpelle les dirigeants

Photo: DR

L’Institut des Artisans de Justice et de Paix/Chant d’Oiseau (Iajp/Co) a clôturé ce samedi 23 novembre son symposium annuel sous le thème « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme : responsabilité des acteurs nationaux ». Cette rencontre marque le point culminant des activités intellectuelles de l’année, axées sur les défis de la coopération internationale et les problématiques contemporaines en Afrique.

Dans un contexte où le continent est confronté à des crises croissantes liées à la gouvernance et à la sécurité, l’Iajp appelle à une prise de conscience collective. Les récents coups d’État, les régimes démocratiques instables et le recul des droits fondamentaux accentuent l’urgence d’une mobilisation globale, impliquant gouvernants, citoyens et société civile selon l’Institut des Artisans de Justice et de Paix dans un appel.

L’Abbé Arnaud Éric Aguénounon, directeur de l’IAJP/CO, a rappelé que la lutte contre le terrorisme passe par une approche intégrée et collective. « La bonne gouvernance, avec ses principes de transparence, d’inclusion et de justice sociale, est essentielle pour contrer l’extrémisme et instaurer une paix durable », a-t-il déclaré. Ce fut également le moment pour le directeur de cet institut et l’analyste politique de proposer des pistes de réflexion.

Les pistes proposées pour un avenir sécurisé

Les discussions du symposium ont mis en lumière plusieurs recommandations stratégiques. Il s’agit par exemple de « renforcer l’État de droit : Garantir une justice équitable et promouvoir l’alternance démocratique pour instaurer une confiance durable entre les citoyens et les institutions » ; « Encourager la décentralisation : Investir dans les infrastructures locales pour réduire les inégalités et prévenir la marginalisation des régions vulnérables » ; « Renforcer la coopération régionale : Développer des partenariats avec les pays frontaliers pour contrôler les flux d’armes et partager les renseignements sécuritaires » ; « Impliquer les jeunes : Promouvoir leur formation et leur insertion professionnelle afin de les éloigner des risques de radicalisation » ; « Investir dans l’éducation : Transmettre des valeurs de tolérance et de citoyenneté active pour contrer les idéologies extrémistes ».

Un appel à la solidarité internationale

Le symposium a également souligné l’importance de la solidarité, non seulement au niveau national, mais aussi entre les nations. Selon l’Abbé Aguénounon, « une Afrique stable et prospère nécessite l’engagement de tous : citoyens, leaders locaux, décideurs politiques et partenaires internationaux ». À travers cet événement, l’Iajp réaffirme son rôle de catalyseur dans la promotion de la justice et de la paix. Ce symposium, tenu au Chant d’Oiseau, a réuni divers acteurs engagés pour bâtir un avenir plus sûr et harmonieux pour le Bénin et l’ensemble du continent africain.