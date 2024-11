Bénin: des débats superficiels au lieu des vrais enjeux de développement

Photo Unsplash

(Des enjeux passés sous silence, Le pouvoir d’achat s’affaiblit, ces sujets qui ont ravi la vedette aux véritables problèmes du peuple). À l’approche des élections générales de 2026 au Bénin, la scène politique nationale offre un spectacle préoccupant. À quelques mois d’un scrutin crucial pour l’avenir du pays, le débat politique semble davantage centré sur des querelles de personnes, des manœuvres de positionnement et des attaques personnelles, au détriment de véritables discussions sur les défis sociaux, économiques et sécuritaires auxquels les Béninois font face. Depuis quelques mois, la plupart des échanges entre partis politiques autour des questions de gouvernance s’articulent autour de joutes verbales et de discours accusateurs, plutôt que de visions concrètes et de plans d’actions. Pour de nombreux observateurs, le débat politique actuel au Bénin manque de profondeur et témoigne d’une politique qui privilégie les effets de manche aux solutions concrètes.

La démocratie en jeu

Depuis son entrée dans l’ère démocratique après la conférence des forces vives de Février 1990, le Bénin a longtemps été cité en exemple en Afrique de l’Ouest pour sa stabilité politique et son engagement en faveur des libertés démocratiques. Cependant, depuis quelques années, ce modèle semble être ébranlé par des réformes souvent critiquées par l’opposition, qui a dénoncé à plusieurs reprises des restrictions croissantes des libertés publiques et des dérives autoritaires imputées au pouvoir. Cet état de chose inquiète autant plusieurs observateurs de la société béninoise que la communauté internationale. Si les initiatives du président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016 ont pour objectif affiché de renforcer l’efficacité de l’administration, elles se sont accompagnées de changements qui, selon les critiques, renforcent le pouvoir exécutif aux dépens des contre-pouvoirs démocratiques.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici