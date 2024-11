Bénin : Les médias embarquent à bord du porte-hélicoptères amphibie Dixmude

Photo : DR

Le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude mouille dans les eaux du Port Autonome de Cotonou depuis quelques jours dans le cadre de l’Opération Corymbe. Dans la matinée de ce lundi 18 novembre 2024, ce bâtiment de la Marine nationale française a reçu la visite de plusieurs journalistes béninois. L’objectif de cette visite était de leur faire découvrir ce navire. Ils ont bénéficié d’une visite guidée des différents compartiments et des explications fournies par le capitaine de vaisseau Jocelyn Delrieu, commandant du porte-hélicoptères amphibie.

On retient que ce bâtiment de la Marine nationale française restera dans le golfe de Guinée jusqu’en décembre. Il patrouille au large en coopération avec les marines riveraines, dont celle du Bénin. L’objectif de l’opération est de contribuer à la sécurité maritime et de partager les savoir-faire entre partenaires. Dans ce cadre, le navire effectue une escale de quatre jours à Cotonou et réalisera, avec les Forces armées béninoises, des exercices conjoints en mer et sur terre.

Le partenariat entre la Marine nationale française et la marine béninoise est historique, selon le capitaine de vaisseau Jocelyn Delrieu. Les bâtiments de la Marine française sont régulièrement déployés dans la région pour s’entraîner conjointement avec leurs homologues béninois et échanger des savoir-faire, renforçant ainsi une coopération solide.

La structure du navire

Le navire dispose de quatre compartiments. Il s’agit d’une partie réservée à l’Etat-major, d’une seconde partie qui abrite un hôpital, d’une troisième partie pour le hangar et de la quatrième partie qu’est le pont d’envol.

« À bord de ce bâtiment, je commande 200 marins ainsi qu’un sous-groupement tactique de l’armée de terre. Ce groupement tactique incarne la vocation principale de ce bâtiment, qui est amphibie. Cela signifie qu’il est conçu pour projeter des forces de la mer vers la terre, que ce soit par hélicoptères, engins amphibies ou par débarquement direct sur une plage. Le navire mesure 200 mètres de long et pèse 20 000 tonnes », a précisé le commandant Jocelyn Delrieu.

Le Dixmude a quitté sa base il y a un mois et demi. Depuis son départ, il a mené des opérations avec le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Cameroun et le Ghana. « Nous poursuivrons cette mission jusqu’au mois de décembre. Aujourd’hui, nous sommes à Cotonou, demain nous serons au Nigeria, puis il sera temps de rentrer à Toulon avant les fêtes de fin d’année », a annoncé le capitaine de vaisseau.