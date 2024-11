Bénin: deux promesses majeures de Patrice Talon toujours en difficulté

Photo : PR Benin

Dans quelques jours, le président béninois Patrice Talon sera encore face aux députés pour son avant dernier discours sur l’état de la nation. Mais en attendant, faisant le point des grandes annonces faites en décembre 2023 devant la représentation nationale, on se rend compte qu’un an après, deux promesses majeures se retrouvent en difficulté. Il s’agit de la construction de 32 lycées (promesse reportée de 2023 à 2024), et de la stabilité dans la fourniture de l’énergie électrique.

Conformément aux dispositions de l’article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990 telle que modifiée par la loi N°2019-40 du 07 novembre 2019, le président de la République, Chef de l’État, Chef du gouvernement, Patrice Talon, va prononcer en décembre prochain, son avant dernier discours sur l’état de la nation. Ce sera, comme d’habitude, face aux élus du peuple. Dans son message, le Chef de l’État devra rendre compte de l’état du pays en 2024 et évoquer les avancées, les réalisations et les perspectives. Sur le plan du bilan de 2024, on se demande bien ce que dira Patrice Talon sur les questions de construction des 32 lycées et la stabilité dans la fourniture de l’énergie électrique au Bénin.

