Bénin: Komi Koutché lance un message à ses sympathisants

Après plusieurs mois de silence, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Komi Koutché, a refait surface en adressant un message à ses soutiens ce jeudi 31 octobre 2024. Sa dernière publication remontait à août dernier. Actuellement en exil depuis plusieurs années, Komi Koutché a tenu à rassurer ceux qui s’inquiétaient de son absence et de son silence.

« Chers sympathisants, chers amis de tous horizons, bien que je me sois fait plus discret ces derniers temps, sachez que je suis toujours à vos côtés, attentif aux réalités et aux défis de notre chère patrie, le Bénin. Chaque jour, je suis de près les actualités de notre pays et reste engagé pour la cause que nous partageons », a-t-il exprimé.

Il a souligné combien le soutien inébranlable et les messages de ses compatriotes lui « vont droit au cœur ». « Je tiens à vous remercier pour votre fidélité et votre engagement. Ensemble, continuons à avancer avec foi, détermination et espoir », a-t-il conclu, sans toutefois commenter les récents événements au Bénin.