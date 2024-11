Bénin : La Criet rejette les demandes en nullité dans l’affaire Boko-Homeky

Olivier Boko. Photo : DR

Lors de l’audience de ce jeudi 28 novembre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rejeté toutes les demandes en nullité présentées par les avocats de la défense. Les accusés, l’ex-ministre des Sports Oswald Homeky et l’homme d’affaires Olivier Boko, étaient présents, accompagnés de leur conseil juridique.

Arrêtés le 24 septembre 2024, les deux hommes font face à de graves accusations, notamment de blanchiment de capitaux, de corruption d’agent public et de complot contre la sûreté de l’État. Ces charges, au cœur de l’affaire, continuent de susciter une attention particulière au sein de l’opinion publique béninoise. Malgré les tentatives de leurs avocats pour obtenir l’annulation de certains actes de procédure, la CRIET a maintenu sa position, estimant les demandes infondées.

Cette décision marque une étape cruciale dans ce dossier sensible, dont les développements à venir seront scrutés de près. Le 31 octobre dernier, la chambre d’appel des libertés et de la détention de la CRIET avait déjà rejeté une demande cruciale déposée par les avocats d’Olivier Boko et Oswald Homéky, deux figures de premier plan accusées de tentative de coup d’État contre le président béninois Patrice Talon. Les avocats, cherchant à obtenir la libération de leurs clients, se sont heurtés à une fin de non-recevoir de la part de la juridiction spéciale.