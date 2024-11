Maghreb : un pays européen veut renforcer sa coopération militaire

Armée de l'air tunisienne (aviationsmilitaires)

La Tunisie et la Roumanie franchissent une nouvelle étape dans leur relation bilatérale avec des discussions prometteuses pour renforcer leur coopération militaire. Ce mercredi 27 Novembre, Khaled Sehili, ministre tunisien de la Défense nationale, a reçu l’ambassadeur roumain, Valentin Sibérien Montaigne, au siège du ministère à Tunis. Cette rencontre a permis d’explorer des opportunités visant à consolider les liens dans des domaines stratégiques.

Le ministre Sehili a mis en avant les relations historiques entre les deux pays, rappelant leur coopération dans plusieurs secteurs. Il a souligné l’importance de renforcer les échanges dans le domaine militaire, en mettant l’accent sur la formation, les visites bilatérales et l’échange d’expertises. Selon lui, la mise en place de cadres juridiques adaptés permettra de structurer et de pérenniser ce partenariat.

De son côté, l’ambassadeur Montaigne a exprimé la volonté de la Roumanie d’intensifier cette coopération, en s’appuyant sur une coordination accrue entre les deux nations. Il a également évoqué des perspectives d’action conjointe, notamment dans des domaines tels que la formation technique et le partage d’expérience en matière de défense.

Cette volonté d’élargir la coopération militaire s’inscrit dans une dynamique plus large de rapprochement entre Bucarest et Tunis. En effet, les deux pays, liés par des relations d’amitié depuis plusieurs décennies, partagent des objectifs communs, notamment la stabilité régionale et la lutte contre les nouvelles menaces sécuritaires. Le partenariat militaire envisagé pourrait également inclure des exercices communs, des programmes d’échange d’officiers et une coopération accrue dans la recherche et le développement liés à la défense.

Ce rapprochement illustre l’ambition des deux pays de mutualiser leurs compétences et de renforcer leurs capacités dans un monde en constante évolution. Si les projets évoqués lors de cette rencontre se concrétisent, cette collaboration marquera une avancée significative dans les relations bilatérales entre la Tunisie et la Roumanie, ouvrant de nouvelles perspectives dans le domaine de la défense. Ainsi, cette coopération militaire en devenir témoigne d’une volonté commune de bâtir un partenariat stratégique durable, au service de la sécurité et de la stabilité régionales.