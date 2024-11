Bénin : lancement d’un recrutement de 10 téléconseillers au ministère des affaires sociales

Ph Benoit KOFFI

La ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, à travers un communiqué en date du 27 novembre, annonce le lancement d’un recrutement de 10 prestataires téléconseillers pour l’animation de la ligne d’assistance aux enfants (LAE) 138. Ce recrutement vise à renforcer le système d’écoute et de prestations de téléconseil aux enfants et aux victimes de violences basées sur le genre (VBG).

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel 2024 du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance. Pour postuler pour cette offre d’emploi, il faut être nécessairement de nationalité béninoise, avoir entre 25 et 45 ans et être capable de travailler en équipe. Il est aussi fait obligation aux candidats de maitriser au moins une langue nationale du Bénin. Le Fon, le Goun, le Yoruba, le Dendi , le Mina, le Adja, le Bariba et le Ditamari entre autres. Il faut être titulaire d’une licence en communication ou d’un diplôme d’assistant social, de psychologie, de sociologie ou d’éducateur spécialisé.

Publicité

Le dossier de candidature doit être composé d’une lettre de motivation d’une page maximum, adressée à la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, d’un curriculum vitae de deux pages maximum, d’une photocopie de pièce d’identité en cours de validité, d’une copie du diplôme ou de l’attestation et si disponible, d’une copie des preuves des expériences. Le dépôt des dossiers se fait en ligne via l’adresse électronique masm.dfea-gouv.bj au plus tard le 3 décembre 2024 à 17 heures. Le dossier est à présenter en un fichier PDF unique avec la mention “recrutement de téléconseiller”.