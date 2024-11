Bénin : Le frère de Louis Philippe Houndégnon mis aux arrêts

La Police Républicaine a procédé à l’arrestation de Damien Kotchikpa Houndégnon, frère cadet de l’ancien Directeur Général de la Police Nationale (DGPN), Louis Philippe Houndégnon. Selon le quotidien Le Potentiel qui a rapporté l’information, il serait en poste au commissariat d’Idigny. Après son arrestation, il a été transféré à la Direction Départementale de la Police Républicaine de l’Ouémé avant de rejoindre Cotonou sous haute escorte. Cette situation intervient après la publication qu’il a faite sur l’arrestation de son frère.

« Philippe Houndégnon ayant été mis arbitrairement à la retraite depuis février 2024, il a le droit, comme tout autre citoyen, d’opiner sur des questions politiques et d’apporter son expertise et son expérience à la bonne édification de notre pays le Bénin. Je n’en veux pour preuve que la brillante émission qu’il a animée sur la fusion Police- Gendarmerie au cours de laquelle il redonné de l’espoir à tous les fonctionnaires de police dont les carrières ont été brisées et gelées depuis plusieurs années », avait-il entre autre fait savoir dans son texte publié au lendemain de l’arrestation de son frère.

L’ancien Directeur Général de la Police Nationale (Dgpn), Louis Philippe Houndégnon quant à lui, a été placé sous mandat de dépôt après son passage devant le Procureur spécial de la Criet. Il est accusé d’« incitation à la rébellion et harcèlement par le biais de moyen électronique », des chefs d’accusation qui, selon les autorités judiciaires, justifient son maintien en détention en attendant son jugement. Sa comparution est prévue pour le 16 décembre 2024.