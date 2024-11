Bénin : le gouvernement récupère l’hôpital de Mènontin

Benjamin Hounkpatin, Ministre de la Santé

Le Conseil des ministres du 20 novembre 2024 a acté la fin du mandat de gestion de l’hôpital de Mènontin, attribué depuis 1992 à l’Association médico-sociale de Mènontin. Cette décision intervient après plusieurs constats de non-conformité dans la gestion de cet établissement hospitalier, situé à Cotonou. Construit en 1992 avec l’appui financier de l’Association internationale de Développement, l’hôpital de Mènontin avait été confié à l’Association médico-sociale de Mènontin pour une gestion en concession, dans le cadre d’un mandat initial de dix ans.

Ce mandat, renouvelable par tacite reconduction, visait à garantir une offre de soins de qualité et une gestion efficiente. Cependant, depuis son attribution, le mandat n’a jamais été formellement renouvelé. L’Association médico-sociale, concessionnaire de l’hôpital, n’a pas respecté certaines obligations contractuelles essentielles, notamment : la soumission annuelle des statistiques sanitaires ; la production des états financiers en conformité avec les normes comptables nationales.

À la suite des plaintes formulées par le syndicat du personnel, le ministère de la Santé a initié une mission d’investigation. Les conclusions ont mis en évidence des irrégularités dans la gestion de l’établissement, notamment une absence de contrôle sur les qualifications du personnel médical, des modalités d’emploi non transparentes et un manque d’informations sur la qualité des soins. Le concessionnaire s’est opposé aux investigations, mais les données disponibles ont révélé des dysfonctionnements compromettant le bon fonctionnement de l’hôpital et la qualité des services offerts aux patients.

Face à ces constats, le gouvernement a décidé de mettre fin au mandat de gestion et d’entamer une réorganisation des opérations de l’hôpital. Cette décision vise à garantir la continuité des soins et à préserver l’intérêt général. Les ministres concernés ont été chargés d’évaluer les préjudices éventuels et, si nécessaire, d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des responsables identifiés. L’objectif est de renforcer la gestion et d’assurer une meilleure qualité des soins pour les populations locales.