Bénin : l’Iajp lance son symposium annuel sur le terrorisme

L’Institut des Artisans de Justice et de Paix (IAJP) a lancé ce vendredi 22 novembre 2024 son symposium annuel, sur le thème : « Bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme : responsabilité des acteurs nationaux ». L’ouverture officielle des travaux a été présidée par Mgr Aristide Gonsallo, évêque de Porto-Novo et président de la Commission épiscopale Justice et Paix, en présence du Père Arnaud Eric Aguénounon, directeur de l’IAJP, de Kévin Anvo, représentant de la Fondation Konrad Adenauer, du professeur Maxime da Cruz, ainsi que de nombreux participants.

Dans son mot de bienvenue, le Père Arnaud Eric Aguénounon a exprimé sa satisfaction pour l’organisation de cet événement, qui clôture les activités de l’institut pour l’année 2024. Il a rappelé la gravité du terrorisme, le qualifiant de « mal systémique qui anéantit tout élan de développement ». Selon lui, il est impératif d’adopter des approches transversales et durables :« On ne combat pas le terrorisme par les armes, mais par la pratique de la justice et l’amour du frère. Ce symposium sera l’occasion de réfléchir sur les causes, les conséquences et les solutions pour éradiquer ce fléau. »

Un appel à un engagement…

Kévin Anvo, représentant de la Fondation Konrad Adenauer, a appuyé ces propos en soulignant la pertinence de la thématique. Il a appelé à dépasser les approches actuelles pour répondre efficacement aux défis posés par le terrorisme. Mgr Aristide Gonsallo, dans son discours d’ouverture, a évoqué l’évolution du terrorisme au Bénin, autrefois perçu comme une menace lointaine, mais désormais une réalité dans le nord du pays. Tout en saluant les efforts des forces de défense et de sécurité béninoises, il a insisté sur l’importance d’une approche globale et durable pour combattre ce phénomène : « Il n’existe pas de solution unique. Il faut s’engager sur le long terme et impliquer tous les acteurs pour éradiquer cette menace. »

Thématiques clés et perspectives

Le symposium, qui se poursuivra avec quatre communications et un panel, abordera des thématiques stratégiques pour la gouvernance et la lutte contre le terrorisme : Migrations clandestines et gouvernance inclusive : Comment promouvoir une prospérité partagée ? Politiques publiques et développement régional : Priorisation des zones défavorisées dans les grands projets. Développement durable face au terrorisme : Garantir un avenir aux jeunes générations ; Dialogue et extrémisme religieux : Vers une nouvelle culture de coexistence ; Trafic transfrontalier et terrorisme : Impact sur la stabilité politique et le développement dans la sous-région.