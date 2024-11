Bénin : L’Onu réclame la libération Joël Aïvo

Le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire (GTDA) des Nations Unies a émis un avis en août, publié récemment, appelant à la libération immédiate du constitutionnaliste béninois Joël Aïvo. Les experts des Nations Unies jugent sa détention « arbitraire » et estiment qu’elle enfreint plusieurs normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Dans son analyse, le GTDA a examiné l’arrestation, le procès, et la condamnation de M. Aïvo pour « blanchiment de capitaux » et « atteinte à la sûreté de l’État ». L’organisme onusien a relevé l’absence de réponse du gouvernement béninois suite à son interpellation le 12 janvier 2024, ainsi que les conditions « inhumaines » de détention signalées. Selon le rapport, M. Aïvo aurait été détenu dans une cellule surpeuplée avec 38 autres détenus dans des conditions insalubres. Il y aurait également contracté la Covid-19 avant d’être transféré dans une cellule moins peuplée en juin 2021, après de nombreuses requêtes.

Le GTDA a dénoncé la restriction sévère des visites familiales pour M. Aïvo, observant que celles-ci n’étaient possibles que quelques minutes et sous contrainte physique, derrière une barrière visible de tous. Ces conditions de détention constituent, selon le GTDA, des violations des droits fondamentaux garantis par la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le groupe onusien demande au gouvernement béninois de remédier immédiatement à cette situation et d’assurer une conformité aux normes internationales. Il recommande également une indemnisation pour Joël Aïvo afin de compenser les préjudices subis. Pour rappel, Joël Aïvo, critique du gouvernement et candidat écarté de l’élection présidentielle de 2021, a été condamné à une peine de dix ans de prison pour « atteinte à la sûreté de l’État ». Son cas rappelle celui de Reckya Madougou, autre figure de l’opposition, condamnée à vingt ans de prison pour des « actes terroristes ». Le GTDA avait également réclamé la libération de Mme Madougou, demande restée sans suite jusqu’à présent.