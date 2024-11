Maghreb: une nouvelle coopération avec la France attendue

succo - Pixabay

Il y a quelques semaines, le président français Emmanuel Macron se rendait au Maroc afin de pouvoir échanger avec le roi Mohammed VI et renouer. L’objectif ? Faire en sorte que les relations entre les deux pays se réchauffent. Cela n’a pas manqué puisque les coopérations ont pris une toute nouvelle tournure.

Dans le sillage de cette venue, France et Maroc ont notamment convenu de renforcer leur coopération légale. Comment ? À travers un échange plus efficace des barreaux respectifs. Ce vœu a été prononcé le 12 novembre à l’occasion de la rencontre entre El Houssain Iziani de l’Association des barreaux du Maroc et Marie-Aimée Peyron, présidente de la Commission des Affaires européennes et internationales du Conseil national des barreaux de France.

La France et le Maroc annoncent une nouvelle collaboration

Les deux ont convenu de mener, ensemble, des travaux plus profonds en matière de coopération, principalement dans les domaines de la défense des justiciables, de la formation ou encore de la transformation numérique. Une commission conjointe sera également annoncée dans les semaines ou les mois à venir avant qu’une convention bilatérale ne soit signée.

Une initiative bienvenue et saluée, notamment côté français. Les deux représentants ont ensuite tenu à rassurer, affirmant que chaque justice restera totalement indépendante et que ces travaux opérés n’auront que pour but de simplifier et accélérer les démarches entre les deux pays partenaires.

Un renforcement de l’arsenal juridique entre les deux pays

Enfin, France comme Maroc assurent que cette convention bilatérale, de même que ces échanges d’un tout nouveau genre devraient favoriser la formation des étudiants et jeunes avocats en devenir. Pour Marie-Aimée Peyron et El Houssain Iziani, il s’agit même, d’un enjeu absolument essentiel pour assurer l’avenir de la profession et de la justice des deux pays.