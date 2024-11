Bénin: Louis Vlavonou participe à la célébration de la Toussaint à Porto-Novo

Photo : DR

Le vendredi 1er novembre 2024, Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale du Bénin, a pris part à la célébration de la Toussaint à l’Aumônerie Sainte-Geneviève de Porto-Novo, aux côtés de nombreux fidèles catholiques. Cette fête chrétienne, qui honore tous les saints connus et inconnus de la tradition catholique, a été marquée par un temps fort de communion et de réflexion spirituelle.

Dirigée par le Père Axel Chekete, la messe de la Toussaint a rappelé aux fidèles l’importance de s’inspirer de la vie des saints et d’incarner, chaque jour, des valeurs d’amour, de compassion et de miséricorde. En s’appuyant sur des passages bibliques tirés du livre de Matthieu, chapitre 5, et de l’Apocalypse de Saint-Jean, le Père Chekete a encouragé les chrétiens à suivre un chemin de foi les rapprochant de Dieu et à manifester des actes de bonté au quotidien.

Publicité

La présence de Louis Vlavonou a été remarquée en cette journée spéciale. En assistant à cette célébration, le président de l’Assemblée nationale a témoigné de son attachement aux enseignements bibliques et à la symbolique de la Toussaint, qui incarne pour les chrétiens l’espérance et la foi en la vie après la mort.

Un moment fort de cette journée a été la bénédiction d’un nouveau mausolée au sein de l’ancien cimetière adjacent à l’aumônerie. Ce geste, accompli par le Père Chekete en présence des fidèles, a marqué un instant de recueillement et de respect envers les défunts, témoignant de l’importance de la mémoire et de la foi chrétienne partagée au sein de la communauté.