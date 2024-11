Bénin : RSF dénonce une atteinte à l’indépendance de la Srtb, ex-Ortb

Depuis janvier 2024, un comité éditorial, composé exclusivement de membres du gouvernement et de la Présidence, exerce un contrôle direct sur l’information diffusée par la télévision publique béninoise. Selon Reporters sans frontières (RSF), cette ingérence marque une rupture avec les principes d’indépendance des médias publics. Tous les reportages destinés au journal télévisé de 20 heures sont transmis pour validation au palais de la République.

Certains sujets, jugés sensibles ou critiques, sont purement écartés. Cette situation résulte de la création par décret d’un comité éditorial rattaché à la Société de radio et de télévision du Bénin (SRTB), née en novembre 2023 de la fusion entre l’ORTB et le Centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin. Ce comité, présidé par Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, regroupe des représentants de ministères et de la Présidence, mais exclut toute voix indépendante.

Des journalistes de la SRTB témoignent de pressions croissantes. “Nous savons ce qui ne passera pas”, confie un reporter sous anonymat, évoquant l’autocensure et des censures directes sur des sujets comme les expropriations à Cotonou ou les voix de l’opposition. Plusieurs émissions, dont la populaire “Mewi Honto”, ont été supprimées sans consultation des équipes éditoriales.

Ce contrôle inédit inquiète les professionnels des médias et les observateurs. Georges Amlon, ancien directeur de l’ORTB, souligne que même sous le régime révolutionnaire, un tel niveau de contrôle n’avait pas été atteint. Wenceslas Mahoussi, spécialiste en communication, rappelle que selon le Code de l’information du Bénin, un média de service public doit être autonome, non gouvernemental et garanti par la HAAC. Face à cette situation, RSF appelle à la révision de la composition et des pouvoirs du comité éditorial. Le syndicat des travailleurs de l’audiovisuel public a également dénoncé la perte d’indépendance et l’incapacité à proposer des programmes diversifiés répondant aux attentes du public.