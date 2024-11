Billets d’avion : la CEDEAO dévoile son plan pour réduire les prix

Photo DR

Une feuille de route a été adoptée par les ministres des transports de la communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour réduire les prix des billets d’avion dans la région. Ceci au cours de leur rencontre qui a eu lieu du 5 au 8 novembre 2024, à Lomé au Togo.

Cette feuille de route propose, entre autres, la suppression des taxes jugées non conformes aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ainsi qu’une réduction de 25% des redevances liées aux passagers et à la sécurité. Selon les ministres, les taxes et les frais représentent environ 50% du coût total des billets dans la région, et leur réduction pourrait entraîner une baisse significative des prix des vols. L’Association internationale du transport aérien (IATA) a noté que les taxes et redevances aéroportuaires en Afrique de l’Ouest peuvent dépasser les 100 $ par passager, tandis que la moyenne mondiale, comme aux États-Unis, était de 40 $ en 2023.

Les réformes incluent aussi des mesures visant à améliorer la sécurité et l’efficacité des services aériens, comme la proposition d’indemniser les passagers en cas de retard important des vols. Ces mesures s’inscrivent dans un objectif plus large de transformation du secteur aérien en Afrique de l’Ouest, et devraient contribuer à l’intégration régionale à travers la libre circulation des personnes et des biens, en lien avec des initiatives comme la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et le Marché unique du transport aérien africain (MUTAA).

Si ces réformes sont adoptées lors du sommet des chefs d’État de la CEDEAO prévu en décembre 2024, elles entreront en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2026 dans tous les États membres de la CEDEAO. Une période de transition d’un an sera accordée aux pays pour ajuster leurs budgets et mettre en œuvre les nouvelles mesures. Un comité régional sera également mis en place pour surveiller l’application des réformes et garantir leur conformité dans chaque pays.