Bourse Dupont-Verlon 2024 : Rfi honore de nouveau la mémoire des deux journalistes martyrs

Ce samedi 2 novembre 2024, à Cotonou, au Bénin, les lauréats de la prestigieuse bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été dévoilés. Cette distinction, qui commémore la mémoire des deux journalistes disparus, récompense chaque année un jeune journaliste et un technicien de radio. Pour cette édition, les lauréats sont l’Ivoirien Daouda Konaté, dans la catégorie des techniciens, et la Congolaise Victoire Andrène Ombi, dans la catégorie des journalistes.

Depuis dix ans, cette bourse, initiée par Radio France Internationale (RFI), honore la mémoire de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tous deux assassinés en 2013 au Mali. Ce prix vise à encourager les jeunes talents africains en journalisme et en technique radiophonique, perpétuant ainsi la passion et le dévouement des deux journalistes. Les lauréats de chaque édition sont sélectionnés sur la base de leur originalité, leur professionnalisme et leur engagement dans la profession.

L’Ivoirien Daouda Konaté, technicien de la radio communale de Katiola, a impressionné le jury avec son reportage intitulé Les Tisserands d’Abomey. Ce travail, qui l’a mené dans la ville historique d’Abomey, au Bénin, retrace l’histoire fascinante qui lie les artisans tisserands aux anciens rois de la région, dévoilant les conditions de travail de ces artisans. Âgé de 33 ans et autodidacte, Daouda a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance : « Ce prix va énormément renforcer mes capacités, surtout que je vais me perfectionner pendant un mois pour compléter ce que j’ai déjà appris ici. Il faut reconnaître que le parcours n’a pas été facile pour moi. Je n’ai pas fait d’école pour devenir technicien. J’ai aimé le métier et je me suis accroché dans des radios communales jusqu’à ce jour », a-t-il confié, visiblement ému.

Dans la catégorie des journalistes, la Congolaise Victoire Andrène Ombi a séduit le jury avec un reportage explorant l’utilisation de la danse comme thérapie pour surmonter des blessures physiques ou psychologiques. Diplômée en journalisme et animatrice à la radio Mucodec, Victoire, 25 ans, a exprimé sa joie et sa fierté face à cette reconnaissance : « Ce prix va prouver à toutes les personnes qui pensaient que j’allais finir “maîtresse” de quelqu’un, comme on dit là-bas. Mais je suis journaliste, et la preuve est là. J’ai gagné en tant que journaliste et en tant que femme », a-t-elle déclaré avec émotion.

Onze ans après leur assassinat, Ghislaine Dupont et Claude Verlon continuent de marquer les esprits. L’octroi annuel de cette bourse, symbole de leur héritage, témoigne de la volonté de maintenir vivante leur passion pour la vérité et l’information. Si les auteurs de ce crime, revendiqué par AQMI (Al-Qaïda au Maghreb islamique), n’ont pas encore été totalement identifiés ni jugés, cette distinction annuelle permet de garder leur mémoire vivante et d’inspirer une nouvelle génération de journalistes africains. Cette édition 2024 de la bourse Ghislaine Dupont – Claude Verlon rappelle, une fois de plus, que la liberté de la presse reste une cause pour laquelle il vaut la peine de lutter, et que le courage des journalistes comme Ghislaine Dupont et Claude Verlon ne sera jamais oublié.