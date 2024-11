Budget 2025 au Bénin: les priorités de la Cena, celles du ministère du développement …

Sacca Lafia - photo : PR Bénin

La journée du mardi 19 Novembre 2024 a enregistré le passage des ministres et présidents d’institutions devant les députés de la neuvième mandature. A l’effet, le ministre Abdoulaye Bio Tchané a défendu un projet de budget de montant 7.610.409.447 de francs CFA mettant en lumière les fondements des priorités mises en exergue. Son collègue Adidjatou Mathys de la fonction publique s’est prêtée au même exercice en soutenant le bien fondé d’un projet de budget de 7.995.442.006 francs CFA axé sur une série de réformes de nature à transformer le visage de l’emploi public. Au même moment, Sacca Lafia, président de la commission électorale nationale autonome trouve très insignifiant le montant total de 1 806 764 240 francs CFA alloués pour sa structure permanente en charge d’organiser les élections en république du Bénin en raison des défis à relever au grand bonheur du renforcement de la démocratie béninoise.

Les détails de ce qui est prévu pour le développement et la coordination de l’action gouvernementale

Le projet de budget exercice 2025 du ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale s’élève à 7.610.409.447 francs CFA. C’est ce qui ressort de la présentation faite hier mardi 19 Novembre par le ministre Abdoulaye Bio Tchané devant les députés de la commission budgétaire. Il tient grand compte de la finalisation du processus de formulation de la vision nationale de développement 2060 et l’élaboration du programme national de développement. A ces repères, il faut ajouter l’opérationnalisation du cadre décennal d’actions pour l’accélération des objectifs de développement durable, le renforcement de l’institutionnalisation de la fonction évaluative et le développement des normes et méthodes de référence sans perdre de vue l’opérationnalisation de la stratégie nationale d’inclusion financière. Des pertinences saluées par les députés en qui le ministre trouve les mérites de membre d’une institution déterminée à accompagner le développement du Bénin.

Les reformes et le nouveau visage de l’emploi public dès 2025

Les crédits alloués au ministère du travail et de la fonction publique pour la gestion 2025, s’élèvent à 7.995.442.006 francs CFA et répartis en dépenses ordinaires évaluées à 7.695.442.006 francs CFA et celles en capital estimées à 300.000.000 francs CFA. Le projet de budget présenté par madame le ministre a connu une augmentation de 4,07% par rapport à celui de 2024 qui est de 7.682.736.688 francs CFA. Une augmentation qui s’explique par les charges du personnel mis à la disposition du ministère. Le projet de budget, gestion 2025 du ministère du travail et de la fonction publique s’inscrit dans la dynamique de l’utilisation rationnelle des fonds publics. Il vise la réalisation des objectifs d’une croissance économique accélérée et de lutte contre la pauvreté en général et la construction d’une administration de développement en particulier. Il accorde une place de choix au Programme de renforcement des capacités du ministère, lequel programme vise la construction et l’équipement des directions départementales. Il est financé pour 100 millions de francs CFA au titre de l’année 2025 sur le budget national et s’achève à la fin de l’année. Au titre des priorités, il y a le Projet d’appui à la réforme et à la modernisation de l’administration publique (Parmap).

Le plaidoyer de Sacca Lafia pour une augmentation du budget de la Cena

Le président de la Commission Electorale Nationale Autonome, Sacca Lafia, a présenté aux députés un projet de budget de montant total 1 806 764 240 francs CFA conformément au cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) communiqué par le Ministre de l’Economie et des Finances. Il se décompose en trois (03) grandes rubriques à savoir les dépenses du personnel estimées à 1.096.314.240 Fcfa contre 882.052.000 Fcfa en 2024 soit un taux de variation de 24,29%, l’acquisition de biens et services estimée à 792.950.000 Fcfa contre 703.450.000 Fcfa en 2024 soit un taux de variation de -0,07% et les transferts courants estimés à 7.500.000 Fcfa contre 7.000.000 Fcfa en 2024 soit un taux de variation de 7,14%. Un budget en nette augmentation de 13,45% par rapport à celui de l’exercice 2024. Une hausse fondée par l’augmentation des charges du personnel de la CENA. Malgré cette donne le président de la CENA, structure administrative permanente dotée de la personnalité juridique et chargée de la gestion des élections en République du Bénin, trouve insuffisant le montant total défendu, lequel ne permet pas à la structure dont il est le premier responsable d’être à la hauteur des missions à elle assignée. Une pertinente réaction de Sacca Lafia au regard du rôle crucial de la CENA concernant la gestion transparente des élections pour le renforcement de la paix et la démocratie.