Budget 2025 au Bénin : les projets phares dans l’enseignement supérieur présentés aux députés

Le projet de budget exercice 2025 du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’élève à 93 713 951 531 F CFA. C’est l’essentiel à retenir suite à la présentation faite par Éléonore Ladekan Yayi en charge de ce département ministériel devant les députés le vendredi dernier au siège de l’Assemblée nationale à Porto-Novo. Il a connu une augmentation de 15,01% à mettre à contribution pour l’amélioration de la qualité de la formation au niveau l’enseignement.

Le projet de budget défendu par la ministre de l’Enseignement supérieur, met en lumière la vision globale pour un enseignement supérieur de qualité axé sur une progression dans les recherches scientifiques. Le projet de budget en question est de montant 93 713 951 531 F CFA contre 81 476 997 498 F CFA en 2024, soit une augmentation de 15,01 % correspondant à 12 236 954 033 F CFA. Une augmentation qui se justifie par les ambitions de l’Exécutif d’améliorer les conditions de formations au niveau de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. Le projet de budget présenté, est articulé autour de quatre programmes. Il s’agit entre autres par le programme du programme 054 axé sur le pilotage et le soutien aux services du ministère de l’enseignement supérieur, celui identifié 055 traitant de l’enseignement supérieur et le programme 056 orienté sur la recherche scientifique et l’innovation sans oublier le programme 057 accordant une priorité à la vie de l’étudiant.

Au-delà de ces aspects prioritaires, le projet de budget du ministère de l’enseignement supérieur offre une place de choix aux projets phares pour 2025 fondés sur les principaux défis à relever. En la matière, on retient la poursuite des réformes liées à l’efficacité de la nouvelle politique mise en place et du nouveau régime de gouvernance des universités publiques du Bénin, l’amélioration de la qualité de la formation en lien avec les besoins du marché de l’emploi, l’évaluation des enseignants au niveau des universités privées et le renforcement de la professionnalisation des formations dans les instituts universitaires d’enseignement professionnel et le repositionnement stratégique de la recherche et de l’innovation axé sur un cadre institutionnel et organisationnel holistique à travers l’opérationnalisation de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation. Le renforcement des infrastructures et des équipements modernes est logé à la bonne enseigne dans ce projet de budget. Autant de nouvelles qui apparaissent très bonnes aux yeux des députés en majorité fiers du gouvernement sans perdre de vue les observations, recommandations et critiques formulées.