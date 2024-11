Burkina : trois suspects incarcérés dans l’affaire de détournement au ministère humanitaire

Trois individus placés en détention pour détournement de fonds au ministère de l’Action humanitaire du Burkina Faso. Le vendredi 8 novembre 2024, lors d’une conférence de presse, le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance (TGI) Ouaga I a fait le point sur une affaire de détournement de fonds publics impliquant le ministère chargé de l’Action humanitaire.

À en croire le procureur, trois suspects ont été déférés au parquet et placés sous mandat de dépôt. Philippe Bayoulou, Amidou Tiegnan et Salifou Ouedraogo sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchissement de capitaux.

Selon le procureur, Amidou Tiegnan, gestionnaire du compte trésor destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes (PDI), « usait de manœuvres consistant à l’imitation et à la reproduction de signatures de ses supérieurs hiérarchiques pour émettre des chèque-trésors à son nom personnel ou à celui d’un complice qui recevait ensuite paiement aux fins de partage (et) fabriquait après coup des états financiers fictifs pour dissimuler les écarts de comptes. » L’enquête est toujours en cours, mais le préjudice préliminaire est estimé à plus de trois milliards de francs CFA.

L’enquête sur le patrimoine des mis en cause a permis de découvrir d’importants biens meubles et immeubles. Parmi ceux-ci figurent des véhicules de luxe, des camions citernes, des cars de transport en commun, ainsi que des parcelles à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Une ferme de huit hectares à Samandeni/Bama, abritant des animaux rares tels que des paons, des autruches et des antilopes, a également été saisie.

La valeur des numéraires saisis s’élève à cent cinquante-neuf millions huit cent mille (159 800 000 francs CFA), qui seront déposés sur le compte d’attente de l’Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués (ANAGRASC). Quant aux biens, la valeur des véhicules est estimée à 471 250 000 francs CFA, tandis que les immeubles saisis pourraient valoir plus d’un milliard cinq cents millions de francs CFA. Le procureur a aussi mentionné une autre affaire impliquant Stanislas Kinda, inculpé pour faux, usage de faux et détournement de deniers publics au préjudice du Centre de promotion de l’aviculture et de la multiplication des animaux Performa. Le préjudice s’élève à plus de 578 millions de francs CFA. Ce dossier a été transmis à un juge d’instruction pour des enquêtes plus poussées. Les enquêtes continuent et plusieurs autres dossiers du pôle économique et financier seront jugés d’ici la fin de l’année, a promis le procureur.